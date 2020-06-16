زواج سوريين في ألمانيا.. والمهر: علم الثورة (فيديو)
- وتداول الناشطون صورة لعقد الزواج بين الشاب"محمد اكرم وائلي" والفتاة "عزة اسعد العوض" والمهر المطلوب هو علم الثورة السورية.
ونشرت منصة "سوريا ستريم" التابعة لتلفزيون سوريا المعارض عبر تويتر مقطع فيديو تحدث فيه الشاب محمد اكرم عن قصة الزواج وطلب الأب مهر ابنته علم الثورة السورية.
ربما يكون الأول من نوعه في العالم— سوريا ستريم - Syriastream (@syriastream) June 15, 2020
زواج سوري غير تقليدي في #ألمانيا.. والمهر "علم الثورة" فقط!
إليك تفاصيل هذه القصة الاستثنائية ❤️#سوريا_ستريم pic.twitter.com/YCeMn7F2xu
وانطلقت الثورة السورية من احتجاجات شعبية عفوية سلمية في المناطق السورية المهمشة عام 2011 تطالب بالحرية والكرامة والانعتاق، ووضع حد للقمع والفساد والدكتاتورية، لكنها سرعان ما عمت معظم مناطق سوريا.
في لفتة جميلة لزوجين سوريين في #ألمانيا عقد الشاب "محمد أكرم وانلي" قرانه على الشابة "عزة أسعد العوض" بمهر هو #علم_الثورة_السورية#الأمل_ميديا #مهرها_علم_ثورتها #سوريا #FSG #Syria pic.twitter.com/gGzhF5z4Zp— الأمل ميديا-Alamal Media (@alamlmediatv) June 15, 2020
قمع نظام الرئيس بشار الأسد بالسلاح المظاهرات السلمية فسقط مئات الآلاف من الضحايا، وتشرد الملايين نزوحا في الداخل السوري ولجوءاً في مختلف بقاع العالم، وتحولت سوريا إلى أزمة دولية وساحة للصراع بين القوى الإقليمية والدولية.
عقد قران من نوع خاص وفريد بين زوجين سوريين في ألمانيا، فقد عقد الشاب #محمد_أكرم_وانلي قرانه على الشابة #عزة_أسعد_العوض بمهر ملفت للنظر وهو #علم_الثورة_السورية فقط. لعلها مبادرة مهمة لتخفيف العبئ المالي عن الشباب الذي يطمح للزواج ولها رمزية بنكهة الحرية— مصطفى هاشم (@hamzasyriafree) June 15, 2020
نبارك لهما زواجهما pic.twitter.com/pOr1aMKaOA
أمر مفرح .. هكذا المهور وإما بلاها ..— Aisha Sapri (@AishaSapri) June 15, 2020
عقد قران من نوع خاص بين زوجين سوريين في ألمانيا فقد عقد محمد أكرم وانلي من حمص قرانه على عزة أسعد العوض من حماة بمهر ملفت للنظر وهو #علم_الثورة_السورية فقط. بحسب صورة العقد التي نشرت على فيسبوك.
بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما بالخير. pic.twitter.com/0jK0De304i
عندما يكون علم #الثورة_السورية— سعيد غزّول (@sm_kazzol) June 15, 2020
المهر الأغلى للعروس وأهلها الأحرار❤️
عريس #حمص العدية الثائر محمد أكرم وانلي
وعروس #حماة الأبية الثائرة عزة أسعد العوض
عقد قرانهما في #ألمانيا
على مهر مقداره الأغلى علم الثورة.
مبارك للعروسين
وعقبال باقي البنات تقدّر قيمة العلم وتطلبو مهر عاد 😑 pic.twitter.com/FC2SheuTB6
من بلدي #مهر_العروس علم الثورة في سابقة من نوعها يطلب والد العروس "عزة أسعد العوض" من مدينة حماة مهرا لابنته علم الثورة...تم النشر بواسطة ياسمين بلدي yasmeen baladi في الاثنين، ١٥ يونيو ٢٠٢٠