زواج داعية مصري بفنانة يثير جدلًا واسعًا

أثار زواج داعية إسلامي بممثلة شهيرة في مصر، عاصفة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيد ومعارض.

وكشف الداعية الإسلامي المعروف معز مسعود، في بيان، عن زواجه قبل أشهر بالممثلة شيري عادل، بعد انفصاله عن زوجته السابقة المرشدة السياحية بسنت نور الدين، وسبق للداعية الزواج بملكة جمال الجامعة الأمريكية في القاهرة، وتدعى سارة.

مسعود وشيري أثناء تصوير مسلسل "السهام المارقة

وبعد الانفصال عن بسنت نور الدين تعرف مسعود على الفنانة شيري عادل أثناء إنتاجه مسلسل "السهام المارقة"، وتبادل الطرفان الإعجاب وتزوجا لعدة أشهر قبل أن يعلن عن زواجه (الأربعاء).وأثارت حالات الزواج المتكررة للداعية الشاب من مشاهير، جدلاً عبر مواقع التواصل، إذ تصدر هاشتاغ #معز_مسعود، موقع تويتر، وغرد عبره عشرات الناشطين.

وأغضب الإعلان عددًا من متابعيه بسبب تكتمه عليه لعدة أشهر، وبسبب طريقة الإعلان عنه، وحدوثه بعد فترة قصيرة من انفصاله عن نور الدين.

واستهجن مغردون زواجه من ممثلة غير محجبة، وهو الذي دعا مرارًا في برامجه المتلفزة إلى الحجاب.

في المقابل، أبدى المخرج مجدي الهواري، رفضه لحملة الهجوم على الزوجين، وأكد عبر فيسبوك أنّ ما فعلاه ليس إثمًا، ووصف ما يحدث على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه مسيء جدًّا.