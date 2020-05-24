كوريا الشمالية
الأحد 24 مايو 2020 20:32

زعيم كوريا الشمالية يترأس اجتماعا لتعزيز الردع النووي.. ماذا حدث؟

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يشرف على إطلاق صاروخ باليستي - أرشيفية
رويترز
ترأس زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، اجتماعا للجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الحاكم، جرى خلاله عرض "سياسات جديدة لزيادة تعزيز ردع الحرب النووية للبلاد".

وتخطط كوريا الشمالية لتعزيز قدراتها النووية، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الأحد.

وأضافت الوكالة الرسمية في البلاد أن الاجتماع تناول بحث سياسات لوضع القوات المسلحة الاستراتيجية "في حالة تأهب قصوى".

ولم يتضح ما تتضمنه تلك السياسات أو موعد انعقاد الاجتماع العسكري، ولكن تفترض كوريا الجنوبية أن هذا الاجتماع انعقد أمس السبت، بالنظر إلى أن جارتها الشمالية عادة ما تقدم تقارير عن الأحداث الرئيسية بعد يوم واحد من وقوعها.

وأوضحت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أن المشاركين قدموا مراجعة وتحليل "سلسلة من العوائق في الأنشطة العسكرية والسياسية لكامل القوات المسلحة" في البلاد، مع التركيز على تحسين قدرة كوريا الشمالية على صد القوى العسكرية الأجنبية.

وأضاف التقرير أن اجراءات وصفت بالـ "حاسمة" لقوة المدفعية قد اتُخذت خلال الاجتماع، وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات دولية ردًا على برنامجها النووي.     

يمثل هذا الاجتماع أول ظهور علني لزعيم كوريا الشمالية منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.

وكان كيم قد غاب عن الأنظار منذ 11 أبريل/نيسان الماضي، وسط تكهنات بتردي حالته الصحية، ووصل الأمر إلى الحديث عن وفاته إثر خضوعه لعملية خطيرة بالقلب، لكنه ظهر مطلع الشهر الجاري، قبل أن يختفي عن الأنظار 3 أسابيع أخرى.

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المصدر
الألمانية

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