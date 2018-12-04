الثلاثاء 4 ديسمبر 2018 18:04
زعيم حزب الحركة القومية التركي يهاجم السعودية والإمارات
حذّر زعيم حزب الحركة القومية التركي دولت بهجلي السعودية والإمارات من دعم من أسماهم "الإرهابيين" شمالي وشرقي سوريا تحت مسمى حرس الحدود وبالتنسيق مع الولايات المتحدة.
أبرز تصريحات بهجلي في كلمته أمام أعضاء كتلته الحزبية في البرلمان التركي
- إن صحت ادعاءات دعم السعودية والإمارات، ماليا، لما يسمى قوات حرس حدود شمالي وشرقي سوريا بالتنسيق مع الولايات المتحدة، فهذا قد يعني أنّ السعودية، التي لم تستفق بعد من تأثير صدمة خاشقجي، وأن الإمارات التي لا تخفي عداءها لتركيا، يفيان بهذا الشكل بالديّة المستحقة عليهما للولايات المتحدة.
- أين الإسلام من دول أصبحت رهينة للإمبريالية؟ لتعلم هذه الأنظمة التي تناصب العداء لتركيا وشعبها، أنها ليست سوى خنجر مسموم في ظهر الإسلام. إن كانت السعودية تخشى الله فعليها أن تتحمل عواقب الجريمة الوحشية بحق خاشقجي. أين سنجد في الإسلام والإيمان مكانا لدعم الإرهابيين والاصطفاف مع الأعداء في خندق واحد ضد تركيا.
- ألمانيا والإسلام
- زعيم حزب الحركة القومية انتقد تنظيم ألمانيا مؤتمرا حول الإسلام، وعن الحق الذي أعطته لنفسها في تنظيم مؤتمر بهذا الخصوص.
- ألمانيا نظمت مؤتمر "الإسلام الألماني الرابع" في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، والذي عقد للمرة الأولى عام 2006.
- بهجلي قال: من أين أخذت وزارة الداخلية الألمانية الحق في تنظيم مؤتمر حول الإسلام.
- بهجلي اعتبر ذهاب ألمانيا وراء المحاورين بين الديانات والتعاون مع أعضاء حركة فتح الله غولن، وتفسير تعاليم الإسلام بشكل كيفي هو إهانة لكل المسلمين ولكل الأديان.
- بهجلي أشار أن تنظيم مؤتمر تحت شعار "إسلام من أجل ألمانيا" هو فضيحة ولامبالاة. كل من يعارض تركيا ستجدونه قد دعي إلى المؤتمر.
- بهجلي: الأمر الذي أغضبنا أكثر هو تقديم لحم الخنزير للمؤتمرين، إن التعجرف بإعادة تعريف الإسلام من جديد وتقديم مشروع الإسلام من أجل ألمانيا، بكلمة واحدة هو حبس الجامع داخل الكنيسة.
المصدر
الأناضول
كلمات مفتاحية