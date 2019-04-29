زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي يظهر للمرة الأولى منذ 2014 (صور)

ظهر البغدادي لأول مرة بشكل علني خطيبا يوم الجمعة 4 من يوليو/تموز 2014 على منبر المسجد الكبير في مدينة الموصل خلال شريط مصور بثه تنظيم الدولة.

ترصد الولايات المتحدة مكافأة قدرها 25 مليون دولار لمن يساعد في الوصول إلى البغدادي البالغ من العمر 47 عاما، والذي سرت من العام 2014 شائعات كثير عن مقتله لم يتم تأكيدها.