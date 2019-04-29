الاثنين 29 أبريل 2019 20:04
زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي يظهر للمرة الأولى منذ 2014 (صور)
ظهر زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي، الاثنين، للمرة الأولى منذ خمس سنوات في فيديو دعائي تجاوزت مدته 18 دقيقة، نشره التنظيم عبر قنواته على تطبيق "تلغرام".
التفاصيل:
- في الفيديو الذي يحمل عنوان "في ضيافة أمير المؤمنين"، يظهر البغدادي بلحية طويلة بيضاء ومحناة على الأطراف، واضعا منديلا أسود على رأسه، ويفترش الأرض إلى جانب آخرين أخفيت وجوههم.
- ليس واضحا تاريخ تصوير الفيديو، غير أن البغدادي يقول في بدايته إن "معركة الباغوز انتهت"، في إشارة إلى طرد التنظيم من آخر جيوبه في شرق سوريا قبل ما يقارب الشهر.
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ذكر نص مكتوب في بداية التسجيل أنه مسجل في وقت سابق من أبريل/ نيسان الجاري.
- يقول البغدادي في التسجيل إن "معركة الإسلام وأهله مع الصليب وأهله، معركة طويلة وسيكون بعد هذه المعركة ما بعدها".
- يشدد البغدادي على أن مقاتلي التنظيم الذي مني بهزائهم عسكرية متتالية على مدى السنتين الماضيتين "سيأخذون بثأرهم".
خلفيات:
- أعلن التنظيم المسلح في العام 2014 إقامة "الخلافة الإسلامية" على مناطق واسعة سيطر عليها في سوريا والعراق المجاور، وتمكن خلال نحو 5 سنوات من فرض قوانينه وأحكامه في مناطق سيطرته.
- أبو بكر البغدادي هو عراقي نصبه التنظيم "خليفة للمسلمين" في كل أنحاء العالم ودعاهم لبيعته وطاعته.
- قاتل البغدادي القوات الأمريكية تحت راية أبو مصعب الزرقاوي فاعتقل عام 2005 وسجن أربعة أعوام بسجن بوكا في البصرة.
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ظهر البغدادي لأول مرة بشكل علني خطيبا يوم الجمعة 4 من يوليو/تموز 2014 على منبر المسجد الكبير في مدينة الموصل خلال شريط مصور بثه تنظيم الدولة.
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ترصد الولايات المتحدة مكافأة قدرها 25 مليون دولار لمن يساعد في الوصول إلى البغدادي البالغ من العمر 47 عاما، والذي سرت من العام 2014 شائعات كثير عن مقتله لم يتم تأكيدها.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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