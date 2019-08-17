السبت 17 أغسطس 2019 22:22
زعيم الحوثيين ينذر الإمارات بعد استهداف حقل نفط سعودي
قالت شركة أرامكو السعودية إن هجوما شنته جماعة الحوثي بطائرات مسيرة على حقل نفطي شرق السعودية، السبت، أدى إلى نشوب حريق في معمل للغاز ولكنه لم يؤثر على إنتاج النفط.
وقال عبد الملك الحوثي زعيم جماعة إن استهداف مصفاة الشيبة النفطية درس مشترك وإنذار مهم للإمارات.
التفاصيل:
- قال متحدث عسكري باسم الحوثيين في وقت سابق إن "عشر طائرات مسيرة استهدفت حقل ومصفاة الشيبة التابعة لشركة أرامكو شرقي المملكة بعملية توازن الردع الأولى".
- خالد الفالح وزير الطاقة السعودي قال في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء السعودية إن "هذا الاستهداف لمنشآت حيوية لا يستهدف المملكة فحسب، وإنما يستهدف أمن إمدادات الطاقة للعالم".
- أرامكو قالت في بيان إن فرق الاستجابة التابعة لها سيطرت على حريق "محدود" في أحد مرافق معمل الشيبة للغاز بشرق المملكة ولم يؤثر الأمر في إمدادات النفط الخام.
- يقع حقل الشيبة على بعد أكثر من ألف كيلومتر من الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون في شمال غرب اليمن.
- يقع الحقل قرب الحدود مع دولة الإمارات شريك السعودية الرئيسي في التحالف الذي يحارب الحوثيين منذ 2015 في محاولة لإعادة الحكومة اليمنية المعزولة والمؤيدة للسعودية إلى السلطة.
"إنذار للإمارات"
- قال عبد الملك الحوثي زعيم جماعة الحوثي) في اليمن، السبت، إن استهداف مصفاة الشيبة النفطية جنوب شرقي السعودية "درس مشترك وإنذار مهم للإمارات".
- جاء ذلك في خطاب متلفز بثته قناة المسيرة التابعة للجماعة، بعد ساعات من إعلان الأخيرة استهداف حقل ومصفاة الشيبة التابعة لشركة أرامكو.
- زعيم الحوثيين أوضح أن مصفاة الشيبة تقع في حقل نفطي قرب حدود المملكة مع الإمارات وتبعد مسافة 1100 كم من أقرب نقطة حدودية مع اليمن.
- هدد الحوثي في خطابه من أن قدرات جماعته العسكرية ستتطور أكثر حال استمرت عمليات التحالف في اليمن.
خلفيات:
- يقاتل التحالف السعودي الإماراتي الحوثيين في محاولة لإعادة الحكومة اليمنية التي أطاحت بها الجماعة من السلطة بعد السيطرة على صنعاء أواخر عام 2014.
- صعد الحوثيون هجماتهم بالصواريخ والطائرات المسيرة على السعودية في الشهور القليلة الماضية.
- أعلن الحوثيون في مايو/ أيار مسؤوليتهم عن هجوم بطائرة مسيرة على محطتي ضح في المملكة مما تسبب في حريق صغير لكن ذلك لم يعرقل الإنتاج النفطي ولا صادرات الخام والمنتجات البترولية.
- يعقد العنف جهود سلام تقودها الأمم المتحدة لتهدئة التوتر بين الحوثيين والسعودية لتمهيد الطريق أمام محادثات سياسية لإنهاء الحرب التي راح ضحيتها عشرات الآلاف ودفعت بالملايين إلى شفا المجاعة.
- تتهم الرياض طهران بإمداد الحوثيين بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تُستخدم في الهجوم على مدن سعودية وهو ما تنفيه إيران والجماعة. ويقول الحوثيون إنهم يصنعون أسلحتهم بأنفسهم ويحاربون منظومة فاسدة.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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