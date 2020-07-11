ثروات وأغنياء
السبت 11 يوليو 2020 16:26

زادت ثروته 6 مليارات دولار في يوم واحد

الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك
رويترز
تجاوزت ثروة الملياردير إيلون ماسك ثروة وارن بافيت، ليصبح سابع أغنى شخصية في العالم، وفقا لمؤشر بلومبرغ لثروات المليارديرات.

وقالت نشرة بلومبرغ إن ثروة ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا للعربات الكهربائية، زادت 6.07 مليار دولار يوم الجمعة لتصل إلى أكثر من 70 مليار دولار بعد قفزة بنسبة 10.8 % في سهم الشركة.

وأضاف التقرير أن ثروة بافيت الصافية تراجعت الأسبوع الماضي بعدما تبرع بأسهم قيمتها 2.9 مليار دولار في شركة بركشير هاثاواي التي يرأسها لأعمال خيرية.

أغنى عشرة أشخاص في العالم وفقا لمؤشر بلومبرغ لثروات المليارديرات

كانت أسهم تسلا قد قفزت بنسبة 500% خلال العام الأخير مع زيادة مبيعات الشركة من سياراتها من الفئة الثالثة سيدان.

وزاد السهم حوالي 38% منذ إقفال يوم الأول من يوليو/ تموز، قبل يوم واحد من إعلان الشركة نتائجها الفصلية.

ومع تحقيق تسلا نتائج قوية، زادت التوقعات بتحقيقها لأرباح في الربع الثاني من العام، لتكون هذه المرة الأولى في تاريخها التي تسجل فيه أرباحا لأربعة فصول متتالية.

ويتصدر قائمة بلومبرغ جيف بيزوس مالك شركة أمازون بثروة تقدر بـ 189 مليار دولار.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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إيلون ماسك
تسلا
ثروات

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