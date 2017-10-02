كرة القدم
الاثنين 2 أكتوبر 2017 19:44

ريبيري يغيب عن الملاعب لأجل غير مسمى بسبب الإصابة

الفرنسي فرانك ريبيري لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني
الفرنسي فرانك ريبيري لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني
رويترز
أكد نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم اليوم (الإثنين) أن لاعبه الفرنسي فرانك ريبيري قد يغيب عن الملاعب حتى نهاية العام الحالي بعد إصابته بقطع في أربطة الركبة.

وأصيب ريبيري (34 عاما) بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى خلال مباراة فريقه مع هيرتا برلين في الدوري الألماني مطلع الأسبوع الحالي، وذلك عندما "داس" على الكرة خلال الشوط الثاني من المباراة ومن دون تدخل من أي لاعب بالفريق المنافس.

وأوضح بايرن أن ريبيري سيخضع لجراحة وأن الركبة "ستوضع في جبيرة لعدة  أسابيع" وأن اللاعب سيحتاج إلى فترة علاج وتأهيل بعد الجراحة ستحدد لاحقا.

وقال كارل هاينز رومينيغه الرئيس التنفيذي للنادي: "نشعر بالأسى لأن فران أصيب من تلقاء نفسه. نتمنى له تعافيا سريعا وجيدا".

وأصبح ريبيري ثاني لاعب يعاني من إصابة طويلة الأمد في الفريق بعد زميله حارس المرمى الألماني الدولي مانويل نوير الذي يغيب عن صفوف الفريق حتى مطلع 2018 بسبب الإصابة. 

المصدر
وكالة الأنباء الألمانية
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بايرن مينويخ
فرانك ريبيري
الدوري الألماني لكرة القدم
هيرتا برلين
مانويل نوير

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