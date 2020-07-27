الدوري المصري
الاثنين 27 يوليو 2020 18:51

رياضي مصري يطالب الجيش بالسيطرة على قطاع الرياضة (فيديو)

المدير الفني لفريق "إنبي" لكرة القدم، حلمي طولان
المدير الفني لفريق "إنبي" لكرة القدم، حلمي طولان
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طالب رياضي مصري، في مداخلة تلفزيونية، بتدخل الجيش في قطاع الرياضة، وتولي إدارته للحيلولة دون تردي الأوضاع الرياضية.

وقال المدير الفني لفريق "إنبي" لكرة القدم، حلمي طولان (71 عامًا)، في حديثه "أتمنى من القوات المسلحة أن تضع يدها على الرياضة، وأن تتولى القوات المسلحة مسؤولية الرياضة".

وبرّر طولان ذلك بتفشي "حالة من التراخي، وعدم اتخاذ قرارات حاسمة، وعدم المحاسبة"، وأن بقاء هذه الحالة ستضر بالرياضة المصرية لسنوات.

وشفع طولان مطالبته بإسناد المهمة إلى "ناس بتخوّف" للحد من العشوائية، ولضمان أداء خالٍ من الأخطاء الفادحة.

ويتولى طولان تدريب فريق إنبي، الذي يحتل المركز السابع برصيد 25 نقطة، جمعها من 18 مباراة، فاز في 6 مباريات وتعادل في 7 مباريات، وخسر 5 مباريات.

المصدر
الجزيرة مباشر
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