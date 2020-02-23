التطبيع مع إسرائيل
الأحد 23 فبراير 2020 12:56

رياضي إسرائيلي: استقبلوني في الإمارات بالأحضان (فيديو)

المتسابق الإسرائيلي في طواف الإمارات 2020
المتسابق الإسرائيلي في طواف الإمارات 2020
مواقع التواصل
أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن فريقًا إسرائيليًا سيشارك في سباقٍ للدراجات الهوائية، يُقام في الإمارات خلال الشهر الجاري، وذلك عبر صفحات الوزارة الرسمية على مواقع التواصل.

وينطلق "طواف الإمارات للدراجات الهوائية"، اليوم الأحد.

تأتي هذه المشاركة تزامنًا مع ما يجري في الأروقة السياسية من الترويج لصفقة القرن، وتفتح بابًا من التطبيع الناعم بين دولٍ عربية وإسرائيل.

واحتفاءً بهذه الخطوة، أعلنت صفحة "إسرائيل بالعربية" الناطقة باسم الخارجية الإسرائيلية عن سعادتها بهذه الخطوة غير المسبوقة.

وقال راكب الدراجة إلاسرائيلي عومر غولدشتاين لقناة إسرائيلية "الشعور رائع، الإمارات مكان مميز يحبس الأنفاس، لقد استقبلوني بالأحضان، الناس هنا ودودون جدًا".

وتمتد النسخة الثانية من "طواف الإمارات" حتى 29 من الشهر الجاري، عبر سبع مراحل مختلفة، وتشمل الإمارات السبع. 

ورغم أن الإمارات لا تقيم علاقات علنية مع إسرائيل، إلّا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين صرحوا في مناسبة عدة بوجود تقارب معها، ومع دول عربية وإسلامية أخرى.

وفي السياق، أكد نتنياهو -العام الماضي- مشاركة إسرائيل في النسخة الثانية من طواف الإمارات.

وكان موقع إكسيوس الأمريكي قد ذكر يوم 4 فبراير أنّ إسرائيل والإمارات وقعتا اتفاقية عدم اعتداء بينهما، وذلك في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ضمن خطوة تمهّد لتطبيع العلاقات بين البلدين.

جدير بالذكر أن وتيرة التطبيع في تزايد ملحوظ، لا سيّما خلال الفترة الأخيرة وبأشكال متعددة بين الإسرائيليين والعرب، عبر مشاركات إسرائيلية في نشاطات رياضية وثقافية تقيمها دول عربية.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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