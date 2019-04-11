رويترز: مصر تنسحب من "الناتو العربي" لمواجهة إيران

دونالد ترمب وعبد الفتاح السيسي على هامش قمة الرياض في مايو/أيار 2017 رويترز

نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن أربعة مصادر مطلعة، قولها إن مصر انسحبت من الجهود الأمريكية لتشكيل "الناتو العربي"، ما يمثل ضربة لمساعي إدارة الرئيس دونالد ترمب لاحتواء نفوذ إيران.

التفاصيل: مصدر ذكر أن مصر أبلغت قرارها للولايات المتحدة والأطراف الأخرى المعنية بالتحالف الأمني في الشرق الأوسط المقترح تشكيله، قبل اجتماع عقد يوم الأحد في الرياض.

المصدر: القاهرة لم ترسل وفدًا إلى الاجتماع وهو الأحدث في إطار السعي لإعطاء دفعة للجهود التي تقودها الولايات المتحدة لجمع الحلفاء العرب في معاهدة أمنية وسياسية واقتصادية للتصدي لإيران.

مصدر عربي طلب عدم نشر اسمه، قال إن مصر انسحبت لتشككها في جدية المبادرة فهي لم تر بعد خطة أولية تحدد ملامح هذا التحالف، ولأن وضع خطة ينطوي على خطر زيادة التوتر مع إيران.

المصدر العربي: الغموض المحيط بما إذا كان الرئيس ترمب سيفوز بولاية ثانية العام القادم، واحتمال أن يتخلى من يخلفه عن المبادرة، عاملان ساهما في اتخاذ مصر القرار.

مصدر سعودي قال عن المبادرة "إنها لا تسير كما ينبغي".

وفقًا لوثيقة سرية للبيت الأبيض اطلعت عليها "رويترز" العام الماضي فإن المبادرة التي اقترحتها السعودية للمرة الأولى عام 2017 تهدف إلى الحد أيضًا من نفوذ روسيا والصين المتزايد في المنطقة. المبادرة اقترحتها الرياض للمرة الأولى عام 2017 (رويترز) "الناتو العربي": علاوة على الولايات المتحدة والسعودية يشمل التحالف الأمني في الشرق الأوسط، الإمارات والكويت والبحرين وقطر وعمان والأردن.

المصدران قالا إن الدول المتبقية في التحالف تمضي قدمًا في المبادرة وستحاول إقناع مصر عن طريق الدبلوماسية بالعدول عن الانسحاب وذكر أحدهما أن القرار ليس نهائيا على ما يبدو.

المصدر الآخر قال "جميعنا نريد عودتهم"، لكن المصدر العربي قال إن القاهرة قد لا تقتنع بالعودة.

بعد يومين من اجتماع الرياض زار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي واشنطن ليجري محادثات مع ترمب.

قبل الاجتماع قال الرئيس الأمريكي إن الزعيمين سيتحدثان عن قضايا أمنيةP لكن لم يتضح ما إذا كانا بحثا مسألة التحالف الأمني في الشرق الأوسط.

انسحاب مصر صاحبة أكبر جيش في العالم العربي، يمثل أحدث انتكاسة لمبادرة إنشاء التحالف الأمني في الشرق الأوسط الذي يشار إليه بصفة غير رسمية باسم "الناتو العربي"، على غرار حلف شمال الأطلسي.

الخطة تعقّدت بالفعل نتيجة الغضب الدولي الذي أعقب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في مطلع أكتوبر/تشرين الأول عام 2018 في القنصلية السعودية في إسطنبول إذ اتهم مسؤولون أتراك وبعض المشرعين الأمريكيين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بإصدار الأوامر بقتله وهو ما تنفيه الرياض.

من بين العقبات الأخرى، الخلافات بين الحلفاء العرب خاصة المقاطعة الاقتصادية والسياسية لقطر بقيادة السعودية.

هذه المشكلات فرضت تأجيلات متكررة لقمة في الولايات المتحدة للتوقيع على اتفاق مبدئي بشأن إقامة التحالف.

مسؤولون أمريكيون صرحوا بأن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون من المؤيدين الرئيسيين لخطة إنشاء التحالف الأمني في الشرق الأوسط وأضافوا أنه مهندس استراتيجية إدارة ترمب لاحتواء إيران.