رويترز: مبرمج سريلانكي طرف أساسي في تفجيرات عيد القيامة

رويترز

قال محققون إن مهندس برمجيات سريلانكيا يشتبه أنه قدم دعما فنيا ولوجيستيا لمنفذي تفجيرات عيد القيامة، كان تحت مراقبة الهند منذ 3 سنوات بسبب صلاته بأفراد يشتبه أنهم من تنظيم الدولة.

وكان مسلحون قد استهدفوا كنائس وفنادق معظمها في كولومبو، ما أسفر عن سقوط أكثر من 250 قتيلًا في هجوم أعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عنه وأثار مخاوف من حدوث رد فعل عنيف ضد الأقلية المسلمة في سريلانكا. عادل أميز: أربعة مصادر في أجهزة التحقيق السريلانكية، قالت إنها تعتقد أن عادل أميز (24 عامًا) هو همزة الوصل بين جماعتين نفذتا الهجمات التي استهدفت كنائس وفنادق وأسفرت عن مقتل أكثر من 250 شخصًا وإصابة المئات.

المصادر قالت إن الشرطة ألقت القبض على عادل يوم 25 أبريل/نيسان بعد أربعة أيام من التفجيرات. وامتنع المتحدث عن ذكر تفاصيل أخرى.

مسؤول بالشرطة في وكالة التحقيقات الوطنية الهندية ومسؤول آخر بالشرطة في ولاية غوجارات الغربية، قالا إنهما يقدمان المساعدة للسلطات السريلانكية.

لم يتسن الاتصال بعادل الذي يصف نفسه على موقع (لينكد إن) بأنه مهندس ومبرمج ومصمم مواقع إلكترونية حاصل على درجة الماجستير في علوم الكمبيوتر وشهادة جامعية في العلوم السياسية من جامعات بريطانية.

عادل لم يوكل محاميًا للدفاع عنه ومن الممكن احتجازه لأجل غير مسمى بموجب القوانين الاستثنائية المشددة التي فرضتها سريلانكا بعد التفجيرات.

والد عادل، الذي يعيش في بلدة جنوبي كولومبو، نفى أن ابنه متواطئ مع المتآمرين ووصف هذه الاتهامات بالأكاذيب. رقابة هندية: المحققون الهنود قالوا إنهم كانوا يراقبونه منذ 2016 وإن اسمه ورد في عريضتي اتهام بالمحاكم الهندية لمتهمين بالانتماء لتنظيم الدولة.

رويترز اطلعت على إحدى العريضتين وجاء فيها أنه ظهر على موقع فيسبوك وتطبيقي واتساب وتلغرام مع اثنين من المشتبه بهم الذين يحاكمون بتهمة التآمر لشن هجوم على معبد يهودي في مدينة أحمد اباد الغربية.

أيضًا ورد اسم عادل في عريضة أخرى اتهمته فيها وكالة التحقيقات الهندية بتقديم مواد دعائية عبر الإنترنت لثلاثة هنود تم القبض عليهم في أوائل 2016 بتهمة الترويج لتنظيم الدولة.

لم يُستطع التحقق من التوقيت الذي أخطر به الجانب الهندي السلطات السريلانكية بمراقبة عادل. وامتنع المسؤولان عن قول ما إذا كان قد ظل تحت المراقبة بعد استكمال التحقيق في القضيتين في الهند.

وسبق أن قال مسؤولون إن أجهزة الاستخبارات الهندية حذرت السلطات في سريلانكا من هجوم محتمل ثلاث مرات على الأقل في شهر أبريل/نيسان وحده. تفجيرات سريلانكا (رويترز) همزة وصل: السلطات السريلانكية قالت إن جماعتين إسلاميتين محليتين هما جماعة التوحيد الوطني بقيادة زهران هاشم وجمعية ملة إبراهيم، ضالعتان في التفجيرات التي وقعت في العاصمة كولومبو وبلدتين أخريين. وأعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن هذه التفجيرات.

مصدران في إدارة التحقيق الجنائي بسريلانكا ومسؤولان عسكريان، قالا إن عادل كان همزة الوصل بين الجماعتين. واستخدمت الجماعتان الإنترنت المظلم وتطبيق واتساب في التواصل.

غير أن المحققين لا يعلمون ما إذا كان عادل قد قام بتسهيل مهمة الانتحاريين فقط أم أنه من القيادات التي شاركت في تخطيط التفجيرات وتنفيذها.

في الأسبوع الماضي داهمت الشرطة شركة فيرتوسا لتكنولوجيا المعلومات، التي تدرب فيها عادل في 2013 وفقًا لسيرته الذاتية. وتقول الشرطة إنها اعتقلت موظفًا حاليًا في الشركة لاستجوابه. ولم تتوفر تفاصيل أخرى. محادثات عبر الإنترنت: الهند تقول إنها نجحت في كشف عدد من خلايا تنظيم الدولة أغلبها في جنوب البلاد وغربها.

وثائق المحكمة تبين أن محادثات بدأت بين عادل والهنديَّين المتهمين في غرب الهند خلال صيف 2016 واستمرت حتى القبض على الهنديين في أواخر 2017.

الوثائق تصف كيف أن عادل سأل الاثنين عما إذا كانا على علم بالفظائع التي ترتكبها الطائفة البوذية بحق المسلمين في سريلانكا.

الوثائق تظهر أن عادل تحدث عن تجاربه الشخصية وأنه دخل السجن وأن بيته تعرض للحرق وأنه يعرج بسبب ما تعرض له من ضرب. وقال محققون وجيران له في سريلانكا إن هذه المعلومات ليست صحيحة.

المحققون السريلانكيون قالوا إن عادل زعم عبر الإنترنت أنه صحفي ويحضر رسالة الدكتوراه ولم يكن أي من ذلك صحيحًا.

المحققون أضافوا أنهم يعتقدون أن عادل، الذي كان يعمل من بيته، طرف رئيسي في مؤامرة التفجيرات وأنه ساعد في الاتصالات والتدريب.

مصدر قال إن عبد اللطيف محمد جميل، أحد المفجرين الانتحاريين الثمانية، ساعده في ذلك. وفجر جميل متفجراته في بيت ضيافة بعد أن فشل في تفجير نفسه في فندق تاج سامودرا الفخم في كولومبو.

المصادر الأخرى قالت إن عادل قابل جميل وزهران، والشقيقين إنصاف إبراهيم وإلهام إبراهيم قبل أسبوع من التفجيرات. وفجر الثلاثة الآخرين أنفسهم في فنادق خمس نجوم في كولومبو.

قال المصدر بإدارة التحقيق الجنائي قال إن عادل وزهران والأخوين إبراهيم استأجروا أرضًا في مدينة بشمال البلاد وأنشأوا فيها معسكرًا للتدريب.

الشرطة داهمت الموقع في يناير/كانون الثاني الماضي واكتشفت كمية كبيرة من المتفجرات لكنها لم تعلم في ذلك الوقت من استأجر الأرض.

عندما داهمت الشرطة بيت عادل بعد أربعة أيام من التفجيرات كانت كل ملفاته الإلكترونية ممسوحة. حظر تجول: شرطة سريلانكا أطلقت (الإثنين) الغاز المسيل للدموع على حشود هاجمت مساجد ومتاجر مملوكة لمسلمين، وفرضت حظر تجول عام.

سكان في المناطق التي يقطنها مسلمون في الإقليم الشمالي الغربي من البلاد، قالوا إن حشودًا هاجمت مساجد وألحقت أضرارًا بمتاجر وشركات يملكها مسلمون لليوم الثاني.

الشرطة فرضت حظر تجول في شتى أنحاء البلاد من الساعة التاسعة مساء (1530 بتوقيت غرينتش) حتى الساعة الرابعة صباحًا.

السلطات فرضت حظرًا مؤقتًا على شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات المحادثات بما في ذلك واتساب بعد أن نُسب اشتباك وقع في جزء آخر من البلاد إلى نزاع على فيسبوك.