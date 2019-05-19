الأحد 19 مايو 2019 11:06
رويترز: قطر تشحن الغاز المسال للإمارات بعد تعطل خط أنابيب
شهد خط الأنابيب الرئيسي "دولفين" الذي ينقل الغاز من قطر إلى الإمارات، تعطلًا لعدة أيام الشهر الماضي، إلا أن قطر سدت الفجوة بإمدادات غاز مسال إضافية.
وتتعرض قطر لمقاطعة سياسية ودبلوماسية من جارتيها، السعودية والإمارات، إضافة إلى مصر والبحرين منذ يونيو/حزيران 2017.
الدوحة: لن نغلق خط الأنابيب
- عندما فُرض الحصار، قالت قطر، أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، إنها لن تغلق خط الأنابيب، وهو ما كان سيؤدي إلى تعطيلات كبيرة بشبكة الغاز الإماراتية.
- سعد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول، قال حينذاك إن قطر ملتزمة بكل عقودها وتعهداتها الدولية بشأن النفط والغاز، وقال إن الدوحة لم تقطع الغاز عن الإمارات لأنها تقدم الأخلاق على العقود ومراعاة للشعب الإماراتي، رغم وجود بند يعفي الدوحة من التزاماتها التعاقدية بتوريد الغاز متعلق بحالة "القوة القاهرة" التي من ضمنها الحصار.
عطب في خط أنابيب دولفين:
- "دولفين" يضخ ملياري قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يوميًا من حقل الشمال القطري إلى عملاء في الإمارات، ويمتد الخط أيضا إلى سلطنة عمان.
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تلبي إمدادات الغاز القطري نحو 30% من احتياجات الإمارات التي تستخدمه في توليد الكهرباء.
- المشروع مملوك لشركة دولفين للطاقة المحدودة، المملوكة بدورها لشركة مبادلة الإماراتية بنسبة 51%، ولشركة توتال بنسبة 24.5%، وأوكسيدنتال 24.5%.
- مصدر أبلغ "رويترز" أن خط الأنابيب شهد عطبًا كبيرًا في الأراضي القطرية منتصف أبريل/نيسان، ما أدى إلى غلق جميع منشآته لعدة أيام.
- الإغلاق تسبب في تقلص كبير لإمدادات الغاز المتجهة إلى الإمارات، ومدت شركة الطاقة الوطنية العملاقة قطر للبترول يد العون لدولفين عن طريق شحن المواد اللازمة لأعمال الإصلاح.
- الشركة عوضت أيضًا نقص إمدادات الغاز عن طريق شحن الغاز المسال إلى الإمارات.
المصدر
رويترز
الجزيرة مباشر
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