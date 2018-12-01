رويترز: تهميش بن سلمان في الصورة الرسمية لقمة العشرين (فيديو)

تعرض ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للتهميش خلال التقاط الصورة الجماعية الرسمية لزعماء العالم وكبار الشخصيات في القمة الجمعة، إذ كان موقعه في طرف المجموعة.

وذكرت (رويترز) أن ولي العهد السعودي غادر المنصة بسرعة بعد التقاط الصورة الجماعية الرسمية لزعماء العالم وكبار الشخصيات في القمة دون أن يصافح أو يتحدث مع أي من الزعماء. مشاركة وسط عاصفة من الانتقادات: محمد بن سلمان في قمة العشرين يشارك بن سلمان في القمة التي انطلقت، أمس، بالتزامن مع تصاعد الانتقادات الدولية له بسبب تقارير عن وقوفه وراء ارتكاب جرائم حرب في اليمن، وتعذيب وإساءة معاملة سعوديين بينهم الصحفي جمال خاشقجي.

بالإضافة إلى ذلك جاءت المشاركة مع إعلان عدد من القادة المشاركين في قمة مجموعة العشرين ببيونس أيرس عدم لقائهم بن سلمان من بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وأثار مقتل خاشقجي، موجة غضب عالمية ضد المملكة، ومطالبات بتحديد مكان الجثة، ومحاسبة الجناة، وخاصة من أمر بالجريمة.

وقالت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)، قبل أيام، إنها توصلت إلى أن ابن سلمان، هو من أمر بقتل خاشقجي، داخل قنصلية السعودية بإسطنبول مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

لكن الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، الذي يتمتع بعلاقات وثيقة مع الرياض، شكك في تقرير الوكالة.

وأعلنت النيابة العامة السعودية، منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أن من أمر بقتل خاشقجي، هو رئيس فريق التفاوض معه، وأنه تم توجيه تهما إلى 11 شخصا، وإحالة القضية إلى المحكمة، مع المطالبة بإعدام 5 منهم. تحية "ودية كبيرة" من بوتين لابن سلمان في قمة: الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين وولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال قمة العشرين في الوقت الذي تعرض فيه ابن سلمان للتهميش خلال التقاط الصورة الجماعية الرسمية للزعماء فإنه تلقى تحية "ودية عميقة "من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وسط هذه الأجواء المحيطة بابن سلمان في قمة العشرين، برز هذا الموقف المخالف من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تجاه ولي العهد السعودي الذى أتى مغايرا لمعظم القادة المشاركين بالقمة.

تبادل الرئيس الروسي وولي العهد السعودي تحية ودية وتصافحا وضحكا، فيما اتخذا مقعدين متجاورين خلال جلسة انعقدت بكامل الأعضاء في قمة مجموعة العشرين.

تناقض السلوك الودي الذي انتهجه بوتين مع ولي العهد، مع ما انتهجه باقي الزعماء وسط شكوك في احتمال ضلوعه في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول.

السعودية قالت إن ولي العهد لم يكن لديه علم مسبق بعملية القتل التي وضعت علاقات المملكة مع الولايات المتحدة ودول غربية أخرى وتركيا في اختبار صعب.

روسيا أحجمت عن انتقاد السعودية وولي العهد في مسألة مقتل خاشقجي، وقال بوتين في أكتوبر تشرين الأول إن المعلومات التي لديه عن الأمر ليست كافية وقال إن روسيا لن تضحي بعلاقتها بالسعودية بسبب هذه المسألة.

لكن موسكو وطدت علاقتها أيضا بإيران، خصم السعودية، وتدعم الرئيس السوري بشار الأسد في الحرب الأهلية فيما دعمت السعودية ودول غربية بعض جماعات المعارضة المسلحة.

وفقا لوثائق من الكرملين اطلعت عليها رويترز فمن المقرر أن يعقد بوتين وولي العهد السعودي محادثات ثنائية اليوم السبت.