رويترز تكشف: هكذا شدد السيسي قبضته على الحكم في مصر
التفاصيل:
المصادر قالت إن المستشارين الثلاثة هم محمود السيسي أكبر أبناء الرئيس، ومدير المخابرات عباس كامل، والمستشار القانوني لحملة السيسي الانتخابية محمد أبو شقه.
ناقش الثلاثة خلال اجتماعات بمقر جهاز المخابرات العامة خلال شهري سبتمبر/ أيلول، وأكتوبر/ تشرين الأول الماضيين المواد التي يجب إعادة صياغتها في الدستور، وكيفية تحقيق ذلك، وتوقيت كل خطوة.
نقلت "رويترز" عن دبلوماسيين وشخصيات معارضة أن مستشاري السيسي حرصوا على اقتناص الموافقة على التعديلات قبل زيادات مقررة في أسعار الوقود في الصيف.
" رويترز": الحكومة المصرية لم ترد على أسئلة تفصيلية من جانبها بشأن التقرير.
اجتماع المخابرات المصرية:
- خلال فصل الربيع هذا العام 2019 وبينما كان مجلس النواب المصري يناقش منح الرئيس عبد الفتاح السيسي سلطات إضافية والسماح له بمواصلة الحكم حتى العام 2030 أعلن رئيس المجلس علي عبد العال أن التعديلات المقترحة تعبر عن إرادة المجلس.
- قال عبد العال "هذه التعديلات نابعة من البرلمان ولا علاقة لرئيس الجمهورية بها من قريب ولا من بعيد".
- قال خمسة أشخاص مطلعين على هذا الأمر إن الواقع كان مغايرا لذلك.
- مصادر قالت لـ "رويترز" إن ثلاثة من مستشاري السيسي المقربين بدأوا التخطيط للتعديلات الدستورية قبل ذلك بعدة أشهر في أعقاب انتخاب السيسي لفترة رئاسة ثانية في أبريل / نيسان 2018.
- محمود السيسي ومدير المخابرات عباس كامل ومحمد أبو شقه المستشار القانوني لحملة السيسي الانتخابية تدارسوا خلال اجتماعات عقدت في شهري سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول 2018 في مقر جهاز المخابرات العامة المصري في القاهرة الآراء بهدف إطالة فترة بقاء الرئيس في منصبه.
من هم الثلاثة؟
- محمود هو نجل السيسي وهو نادرا ما يظهر في مناسبات عامة، وقد تخرج من الكلية الحربية، وقال مصدران على صلة وثيقة بالمخابرات المصرية إنه يشغل أحد المناصب الكبرى في جهاز المخابرات العامة.
- قال دبلوماسي غربي إن محمود يتولى الأمن الوطني وهو أحد ثلاثة أبناء للرئيس من المعروف أنهم يشغلون مناصب رسمية.
- عباس كامل الذي يطلق عليه وصف "ظل الرئيس" بسبب قربه الشديد من السيسي وقد أصبح مديرا لجهاز المخابرات العامة في يونيو/ حزيران 2018 بعد أن كان يعمل في السابق مديرا لمكتب الرئيس.
- محمد أبو شقه الذي كان يعمل رئيسا للنيابة والذي قام بدور المتحدث باسم حملة السيسي الرئاسية في 2018 ومستشارها القانوني.
طرح التعديلات:
- عندما عرضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب التعديلات المقترحة على المجلس في فبراير/ شباط 2019 قالت إن المقترحات تحظى بدعم 155 نائبا.
- غير أن مصدرا مطلعا على الإجراءات قال إن هؤلاء النواب لم يشاركوا في صياغة التعديلات. كان هؤلاء النواب قد وقعوا فقط على وثيقة معدة سلفا.
- قال ثلاثة نواب إنه لم يتم الكشف عن أسماء النواب الموقعين لأعضاء المجلس فيما يمثل خروجا على الإجراءات المعتادة.
- طرح النواب المؤيدين للرئيس الاقتراحات التي تمخضت عنها الاجتماعات في البرلمان لمد فترة رئاسة السيسي وتوسيع نطاق صلاحياته على حساب القضاء والبرلمان.
- الدستور المعدل قام بتوسيع صلاحيات الرئيس والجيش. ومنح الرئيس سلطة تعيين كبار القضاة والنائب العام واختيار ثلث نواب مجلس نيابي جديد هو مجلس الشورى.
- نص الدستور المعدل على أن مهمة القوات المسلحة هي "حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها" الأمر الذي يتيح للجيش إمكانية التدخل إذا لم يكن الاتجاه الذي تسير فيه مصر على هواه.
- زادت فترة الرئاسة إلى ست سنوات من أربع سنوات.
- نصت فقرة خاصة على تمديد فترة الرئاسة الحالية للسيسي والتي بدأت في 2018 حتى عام 2024 والسماح له بخوض انتخابات الرئاسة لمرة ثالثة تجاوزا للدستور الذي ينص على قصر مدد الرئاسة على فترتين.
- كان موقع مدى مصر، أحد المنافذ الإعلامية القليلة المستقلة في البلاد، هو أول من ذكر أن نجل السيسي ورئيس المخابرات عباس كامل حضرا المحادثات الخاصة بتعديل الدستور.
- استوفت التعديلات المقترحة الإجراءات بسرعة في المجلس الذي يهيمن عليه أنصار السيسي وتم إقرارها في استفتاء عام في أبريل/ نيسان الماضي، لم ترتفع فيه أصوات المعارضة بدرجة تذكر.
ويشعر المصريون بضغوط من ارتفاع ضرائب المبيعات وتقليص دعم الوقود وانخفاض قيمة العملة بعد تعويمها وكلها تدابير تمثل جزءا من برنامج للإصلاح الاقتصادي يدعمه صندوق النقد الدولي.
وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر خلال يوليو/ تموز الماضي أن واحدا من كل ثلاثة مصريين يعيش في فقر.
القضاء على الدولة المدنية:
- يقول معارضو السيسي إن التعديلات الدستورية تقضي على أي أمل في قيام دولة مدنية ديمقراطية حديثة. كما يقولون إنه لم يحدث منذ حكم حسني مبارك الذي امتد نحو 30 عاما وانتهى في العام 2011 أن تركزت سلطات بهذا القدر في يد رجل واحد.
- وكان السيسي وزير الدفاع الأسبق قد تولى السلطة في العام 2014 بعد أن قام الجيش بانقلاب عسكري إثر احتجاجات شعبية لعزل محمد مرسي أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر وأحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين.
- منذ ذلك الحين شدد السيسي قبضته على الحكم. وأثارت حملة تضييق على المعارضين انتقادات من جماعات حقوق الإنسان وحكومات غربية.
- توصل تحقيق أجرته "رويترز" في أبريل/ نيسان الماضي، إلى أن الشرطة المصرية قتلت بالرصاص مئات ممن يشتبه في انتمائهم للجماعات الإسلامية في عمليات وصفتها السلطات بأنها اشتباكات بالأسلحة النارية غير أن أسر القتلى قالت إنها إعدامات خارج نطاق القانون.
- كما أظهر تحقيق أجرته رويترز الشهر الماضي زيادة عدد أحكام الإعدام التي نفذت في عهد السيسي لثلاثة أمثالها منذ تولى السيسي منصب الرئيس.
المساس باستقلال القضاء:
- كتب عدد من كبار القضاة رسالة للبرلمان في 16 مارس آذار،يحذرون فيها من أن التعديلات من شأنها "المساس باستقلال القضاء".
- دعا أعضاء في سلك القضاء الذي ستتقلص صلاحياته إلى إعادة النظر في الأمر.
- كتب نادي قضاة مجلس الدولة الذي يمثل حوالي 3000 قاض رسالة إلى مجلس النواب يحذره فيها من أن "المقترح من شأنه المساس باستقلال القضاء بصفة عامة وتقليص دور مجلس الدولة" الذي يبت في النزاعات الإدارية ويراجع عقود الدولة.
- وصف أحد القضاة الوضع بأنه أسوأ للنظام القضائي مما كان عليه في عهد الرئيس جمال عبد الناصر الذي حكم البلاد من 1954 إلى 1970.
اعتقالات وصمت:
- قال ساسة معارضون إنه تم القبض على عشرات أثناء الاستعداد للاستفتاء.
- وصف بعض النواب الذين صوتوا بالاعتراض على التعديلات كيف تعرضوا لحملة تشويه وتخويف. وقال ناشطون يعيش بعضهم في الخارج إنهم تعرضوا هم وأسرهم لضغوط شديدة.
- الانتقادات في وسائل الإعلام المصرية تكاد تكون منعدمة.
- محمد عبد الحفيظ، أحد أعضاء مجلس نقابة الصحفيين قال إن رقباء حكوميين في المطابع مكلفين بالرقابة على الصحف قبل طبعها أوقفوا نشر مقالات معارضة للتعديلات.
- تم حجب موقع على الانترنت مخصص لجمع التوقيعات اعتراضا على الاستفتاء بعد ساعات من إطلاقه في مارس/ آذار وفقا لما قالته جماعة نت بلوكس التي تراقب الانترنت.
- في 24 من أبريل/ نيسان أعلنت لجنة الانتخابات المصرية إن 89 في المئة من الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم أيدوا التعديلات وأن نسبة الإقبال على التصويت بلغت 44 في المئة. وأعلنت اللجنة أن الاستفتاء كان حرا ونزيها.