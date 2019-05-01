رويترز تكشف كواليس قرار ترمب تشديد العقوبات على إيران

فرانك فانون مساعد وزير الخارجية لشؤون موارد الطاقة، قال: نحن نفعل ذلك... في أوضاع سوق مواتية في ظل التزام كامل من الدول المنتجة. نرى أن هذا هو الوقت الصحيح.