رويترز: الهند تمنع الملياردير شيتي من السفر للإمارات
كان شيتي أعلن في بيان يوم السبت أنه ينوي العودة إلى الإمارات، نافيا تقارير عن هروبه بعد انهيار مجموعته المشغلة للمستشفيات تحت وطأة ديون ضخمة كانت طي الكتمان.
وقال المصدر إنه سُمح لزوجة شيتي بالتوجه على متن الطائرة إلى أبو ظبي.
وتابع "أُبلغ بأن ثمة تنبيها ما بمنعه من السفر في الوقت الحالي" مضيفا أنه لم يُحتجز.
وأُخضعت مجموعة إن إم سي هيلث للوصاية الإدارية في أبريل/ نيسان الماضي بعد مشاكل استمرت شهورا بسبب أوضاعها المالية واكتشاف ديون تبلغ 6.6 مليار دولار، بما يفوق التقديرات السابقة بكثير.
ويواجه شيتي كذلك دعوى قضائية في الهند أقامها بنك بارودا لتراجعه عن اتفاق يقول إنه أُبرم أثناء اجتماع في مارس/ آذار يقضي بحصول البنك على 16 عقارا كضمان لديون إلى جانب ضمانات إضافية.
وقال شيتي في بيان اعتراض تقدم به إلى محكمة هندية إن الاتفاق "وثيقة احتيال".
وفي أبريل/نيسان الماضي كشفت وكالة بلومبرغ عن "فضيحة فساد كبرى" أبطالها بنوك إماراتية وشيتي الذي حصل من هذه البنوك على نحو 6.6 مليارات دولار، وسط حديث عن واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في التاريخ.
وتسببت الفضيحة المالية في هزة اقتصادية لأبو ظبي بعد إعلان بنوك إماراتية كبرى منها بنك الإمارات دبي الوطني وبنك دبي الإسلامي، انكشافاً بملايين الدولارات على شركة إن إم سي لإدارة المستشفيات بمئات الملايين من الدولارات.