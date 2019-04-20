السبت 20 أبريل 2019 15:03
رويترز: النيابة العامة السودانية تحقق مع البشير في غسل أموال
نقلت رويترز عن مصدر قضائي في السودان، السبت، أن النيابة العامة فتحت بلاغين ضد الرئيس المخلوع عمر البشير بتهم غسل الأموال وحيازة أموال ضخمة دون مسوغ قانوني.
التفاصيل:
- قال المصدر إن وكيل النيابة الأعلى المكلف من المجلس العسكري بمكافحة الفساد أمر بالقبض على الرئيس السابق وباستجوابه عاجلا تمهيدا لتقديمه للمحاكمة.
- ذكر المصدر أن النيابة ستقوم باستجواب الرئيس السابق الموجود داخل سجن كوبر وأن هناك إجراءات قانونية ستتخذ ضد بعض رموز النظام السابق المتهمين بالفساد.
- قالت مصادر من عائلة الرئيس المعزول هذا الأسبوع إنه نُقل إلى سجن شديد الحراسة في الخرطوم، ولم يتسن على الفور الاتصال بالأقارب، السبت، للتعليق على التحقيق.
كان البشير، الذي تسعى المحكمة الجنائية الدولية للقبض عليه أيضا بسبب اتهامات الإبادة الجماعية في إقليم دارفور بغرب البلاد، قد أطيح به من قبل الجيش في 11 أبريل بعد أشهر من الاحتجاجات على حكمه واحتُجز في مقر رئاسي.
كان تجمع المهنيين السودانيين، التي تقود الاحتجاجات، دعا إلى محاسبة البشير وأعضاء إدارته، وتطهير الفساد والمحسوبية وتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت خلال سنوات البشير الأخيرة في السلطة.
خلفيات:
- الأربعاء الماضي، أمر المجلس العسكري الانتقالي في السودان البنك المركزي بمراجعة التحويلات المالية منذ 1 أبريل / نيسان ومصادرة الأموال "المشتبه فيها" وفقا لوكالة الأنباء الحكومية الرسمية.
- المجلس العسكري السوداني الجديد أمر بتعليق نقل ملكية أي سهم حتى إشعار آخر والتبليغ عن أي عمليات نقل كبيرة أو مشتبه بها للأسهم أو الشركات إلى السلطات.
- كانت السلطات الجديدة في السودان أعلنت عن اعتقال شقيقي الرئيس المعزول - عبد الله والعباس وذلك في إطار حملة اعتقالات جارية لرموز النظام المخلوع والذين تدور حولهم شبهات الفساد وغيره، بحسب بيان الناطق باسم المجلس العسكري.
المصدر
رويترز
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