رويترز: القحطاني أشرف على عمليات تعذيب واعتداءات جنسية على ناشطات سعوديات

سعود القحطاني (يسار) مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مواقع التواصل

قال تقرير إخباري إن سعود القحطاني، المستشار السابق بالديوان الملكي السعودي، أشرف بصورة شخصية على تعذيب ناشطة واحدة معتقلة على الأقل في وقت سابق هذا العام.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدرين قالت إنهم على معرفة بالأحداث التي جرت قولهما إن القحطاني، المقرب من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والذي أقيل من منصبه لتورطه في عملية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده بإسطنبول، كان حاضرا وقت تعذيب ناشطة سعودية. أبرز ما جاء في التقرير ثلاثة مصادر مطلعة على معاملة الناشطات: مجموعة رجال أخضعت تلك المرأة وثلاث أخريات على الأقل إلى اعتداء جنسي وصعق بالكهرباء وجلد في الفترة من مايو/أيار إلى أغسطس/آب في منشأة غير رسمية في جدة.

المصادر ذكرت أن المجموعة المكونة من 6 رجال كانت مختلفة عن المحققين المعتادين الذين كانت تشاهدهم النساء.

المصادر: الرجال الستة ينتمون إلى "الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز" الذي كان يرأسه القحطاني آنذاك، أو إلى أمن الدولة.

القحطاني كان موجودا عند تعذيب ناشطة واحدة على الأقل.

المعتقلات كن ضمن نشطاء بارزين اعتقلوا منذ مايو/أيار وسط حملة قمعية واسعة استهدفت علماء ومشايخ ومفكرين.

لاتزال 11 امرأة قيد الاعتقال في السعودية، بينهن النساء الأربع اللائي ذكر التقرير أنهن تعرضن للتعذيب.

الاتهامات تأتي في وقت تحاول فيه الرياض تخطي قتل خاشقجي في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول.

تسبب مقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في تدمير سمعة ولي العهد وفتح الباب أمام تهديدات بفرض عقوبات على الرياض.

منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتشر قالتا الشهر الماضي إن ثلاثة على الأقل من الناشطات، معظمهن ناضلن من أجل حق قيادة المرأة للسيارة وإنهاء نظام الوصاية الذكورية، تعرضن للتعذيب.

لم تذكر المنظمتان تورط القحطاني آنذاك. داخل الغرفة المصدران لرويترز: القحطاني كان متواجدا في الغرفة في مناسبات عدة عندما تعرضت إحدى الناشطات الأربع للتقبيل ولمس جسدها والصعق بالكهرباء.

المصدران: القحطاني هدد المرأة بالاغتصاب والقتل.

المصدران: امرأتان معتقلتان على الأقل عانتا من إهانات جنسية وجلد وصعق بالكهرباء تسبب في تورم أصابع امرأة منهما.

المصدران: المشرفون على الاعتقال أجبروا امرأة معتقلة على تقبيل معتقل آخر بينما وقفوا يشاهدونهم.

لم يتسن لرويترز التأكد مما إذا ما كان القحطاني موجودا في الغرفة خلال سلسلة تعذيب المعتقلات الثلاثة الأخريات، لكن المصادر قالت إن الأفراد الذين مارسوا التعذيب بحق النساء كانوا من "جماعة سعود القحطاني".

مصدر ثالث قالت إن القحطاني تحدث إلى كثيرات من المعتقلات في مايو/أيار عندما جرى نقلهن أول الأمر من الرياض إلى جدة، وأخبرهن بأن عقوبة الخيانة هي السجن لمدة 20 عاما أو الإعدام. نفي سعودي لم تتمكن رويترز من الاتصال بقحطاني منذ إقالته من منصبه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

مسؤول سعودي لرويترز: الاتهامات بإساءة معاملة وتعذيب معتقلات "كاذبة.. وعارية عن الصحة".

المسؤول: المعتقلات احتجزن بسبب اتهامات متعلقة بالإضرار بأمن واستقرار المملكة.

المسؤول: احترمت حقوقهن القانونية وتلقين رعاية طبية واجتماعية وحصلن على زيارات عائلة والحق في توكيل محامين للدفاع عنهن.