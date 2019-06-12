رويترز: إيران ستطلب من اليابان التوسط لتخفيف العقوبات النفطية الأمريكية

قال مسؤولون إيرانيون لوكالة رويترز إن طهران ستطلب من اليابان التوسط بين طهران وواشنطن لتخفيف العقوبات النفطية المفروضة من الولايات المتحدة.

التفاصيل:

مسؤول إيراني كبير لرويترز: بإمكان اليابان المساهمة في تخفيف التوتر الجاري بين إيران وأمريكا، كبادرة حسن نية، يجب على أمريكا إما رفع العقوبات النفطية غير العادلة أو تمديد الإعفاءات أو تعليقها (العقوبات).

مسؤول آخر :"السيد آبي يمكن أن يكون وسيطا مهما لتيسير ذلك".

شينزو أبي في طهران

يبدأ رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي زيارة رسمية، الأربعاء، إلى طهران في إطار جهود الوساطة الرامية لتخفيف التوتر المتصاعد بين إيران والولايات المتحدة.

آبي أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، تبادلا خلالها الآراء حول عدد من الملفات الإقليمية ومنها الوضع في ايران.

ورحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمساهمة آبي في التعامل مع إيران وذلك خلال زيارته لليابان الشهر الماضي.

تأتي تلك التصريحات قبيل زيارة يقوم بها رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لإيران.

سيكون آبي أول زعيم ياباني يزور إيران منذ الثورة الإسلامية عام 1979 وتأتي زيارته مع تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة مما أثار مخاوف من نشوب صراع عسكري آخر في منطقة الشرق الأوسط.

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي

الوكالة الدولية: إيران سرعت وتيرة تخصيب اليورانيوم

يوكيا أمانو المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية قال إن إيران نفذت تهديدا بالإسراع بوتيرة إنتاجها من اليورانيوم المخصب.

وأضاف أمانو إن طهران تنتج الآن قدرا أكبر من اليورانيوم المخصب عن ذي قبل.

عبر أمانو عن قلقه إزاء التوتر المتزايد بشأن المسألة النووية الإيرانية، مؤملا "أن يتم التوصل لسبل لتقليل التوتر الحالي من خلال الحوار.

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والرئيس الإيراني حسن روحاني

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