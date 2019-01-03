سوق النفط
الخميس 3 يناير 2019 23:49

رويترز: إنتاج أوبك النفطي يسجل أكبر انخفاض منذ 2017

مضخات لاستخراج النفط
غيتي
قالت وكالة رويترز إن مسحا أجرته أظهر أن إمدادات منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" من النفط انخفضت في ديسمبر/ كانون الأول بأعلى وتيرة في نحو عامين.
التفاصيل:
  • المسح أوضح أن الدول الخمس عشرة الأعضاء في أوبك ضخت 32.68 مليون برميل يوميا في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بانخفاض 460 ألف برميل يوميا عن نوفمبر/ تشرين الثاني، في أكبر هبوط شهري منذ يناير كانون الثاني 2017.
  • أكبر خفض في الإنتاج جاء من السعودية، إذ بلغ حجم الخفض 400 ألف برميل يوميا، بحسب ما أظهره المسح.
  • الإنتاج السعودي بلغ مستوى قياسيا مرتفعا في نوفمبر/ تشرين الثاني عند 11 مليون برميل يوميا.
  • السعودية قالت إنها تنوي خفض إنتاجها أكثر في يناير/ كانون الثاني، بأكثر من المطلوب منها بموجب اتفاق أوبك وحلفائها.
  • المسح أظهر أن ثاني أكبر خفض في الإنتاج جاء من الإمارات، التي قلصت الإمدادات طواعية مثل السعودية.
  • لكن ثالث أكبر خفض كان غير طوعي، وجاء من ليبيا التي أدت فيها الاضطرابات إلى إغلاق أكبر حقل نفطي في البلاد.
  • شهد إنتاج إيران مزيدا من الانخفاض بفعل العقوبات الأمريكية التي أثنت الشركات عن شراء الخام الإيراني.
  • مصادر في قطاع النفط قالت إن إيران أبقت على صادراتها بدعم من الإعفاءات الممنوحة لثمانية مشترين من العقوبات، إضافة إلى جهود طهران المضنية للاستمرار في بيع الخام.
  • المسح أظهر وجود زيادة في إنتاج بعض الدول مثل الكويت ونيجيريا.
  • أكبر زيادة جاءت من العراق، نظرا لاستئناف صادرات خام كركوك وارتفاع الشحنات من المرافئ الجنوبية في البلاد.
خلفية:
  • دول أوبك اتفقت مع روسيا وغيرها من المنتجين المستقلين المتحالفين مع المنظمة في ديسمبر/ كانون الأول على خفض الإمدادات بواقع 1.2 مليون برميل يوميا في 2019، حيث يبلغ نصيب أوبك من الخفض 800 ألف برميل يوميا.
  • الاتفاق جاء بعد أشهر قليلة من اتفاق آخر على ضخ مزيد من النفط بطلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لكبح ارتفاع الأسعار وتعويض نقص الإمدادات من إيران.
  • المسح أشار إلى أن السعودية وبعض حلفائها تصرفوا بشكل منفرد لدعم السوق، مع هبوط أسعار الخام بفعل احتمال حدوث تخمة جديدة في المعروض.
  • أسعار النفط تراجعت إلى 56 دولارا للبرميل من أعلى مستوياته في أربع سنوات البالغ 86 دولارا الذي سجله في أكتوبر/ تشرين الأول، بفعل علامات على فائض في المعروض.
  • انخفاض إنتاج أوبك في ديسمبر/ كانون الأول هو أكبر تراجع على أساس شهري منذ يناير/ كانون الثاني 2017، عندما بدأ سريان اتفاق خفض الإمدادات السابق.
  • ستشكل قائمة وضعتها أوبك لمستويات الإنتاج المستهدفة، قالت رويترز إنها اطلعت عليها مع وكالات أنباء أخرى، أساسا لحساب مدى الالتزام باتفاق الخفض الجديد في مسح يناير/ كانون الثاني.
  • اعتبارا من 2019، أصبحت أوبك تضم 14 عضوا بعد انسحاب قطر.
  • مسح رويترز يهدف إلى تتبع الإمدادات المتدفقة على السوق، ويستند إلى بيانات ملاحية من مصادر خارجية وتدفقات بيانات ومعلومات من مصادر بشركات نفطية وشركات استشارية.
المصدر
رويترز
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إنتاج النفط
خفض إنتاج النفط
أوبك
السعودية
الإمارات
إيران
الكويت
العراق
ليبيا

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