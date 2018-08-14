أمريكا وتركيا
الثلاثاء 14 أغسطس 2018 23:07

رويترز: أمريكا تنذر تركيا بمزيد من العقوبات إذا لم تطلق سراح القس برانسون

المستشار الجديد للرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون بولتون
مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون بولتون
غيتي
قال مسؤول في البيت الأبيض، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تحذر تركيا بأنها ستفرض عليها المزيد من الضغوط الاقتصادية إذا رفضت إطلاق سراح قس أمريكي.

جاءت الرسالة بعد يوم من اجتماع جون بولتون، مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، مع السفير التركي سردار كيليج بشأن قضية القس أندرو برانسون.

وقال مسؤول أمريكي رفيع إن بولتون حذره من أن الولايات المتحدة لن تقدم أي تنازلات، حسبما نقلت وكالة رويترز.

وقال المسؤول بالبيت الأبيض لـ"رويترز" طالبا عدم الكشف عن اسمه "لم يحدث أي تقدم" حتى الآن بخصوص قضية برانسون.

وأضاف: "ستظل الإدارة حازمة للغاية في هذا الشأن. الرئيس ملتزم مئة بالمئة بإعادة القس برانسون إلى الوطن وإذا لم نشهد أي تحركات خلال بضعة أيام أو أسبوع فقد يتم اتخاذ المزيد من الإجراءات".

وذكر المسؤول أن الإجراءات الإضافية قد تأتي في صورة عقوبات اقتصادية وقال "سوف يستمر الضغط إذا لم نحصل على نتائج".

وتوترت العلاقات بين البلدين بسبب احتجاز برانسون بالإضافة إلى تباين المصالح في سوريا. وضاعف ترمب الرسوم الجمركية على واردات الألومنيوم والصلب التركية الأسبوع الماضي مما أسهم في تراجع حاد في سعر العملة التركية.

وبرانسون متهم بدعم محاولة انقلاب ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل نحو عامين. وينفي القس الأمريكي، الذي يحاكم بتهم الإرهاب، الاتهامات.

وقال محاميه لـ"رويترز"، الثلاثاء، إن موكله قدم التماسا إلى محكمة تركية لإطلاق سراحه بعد وضعه رهن الإقامة الجبرية وطالبها برفع حظر السفر المفروض عليه.

المصدر
رويترز
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