الأربعاء 3 أكتوبر 2018 18:25
رونالدو ينفي مجددا مزاعم الاغتصاب
جدد نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو اليوم الأربعاء مزاعم الاغتصاب الموجهة ضده مؤكدا أنه مرتاح الضمير وسينتظر نتائج أي تحقيق بنفس مطمئنة.
التفاصيل:
- قال رونالدو عبر حسابه في تويتر: "أنفي تماما الاتهامات الموجهة ضدي. الاغتصاب جريمة فظيعة تتعارض مع كل شيء أؤمن به".
- وأضاف: "حرصا مني على تبرئة ساحتي أرفض تكهنات ساقتها وسائل اعلام نقلا عن أشخاص يسعون للترويج لأنفسهم على حسابي. سأنتظر بنفس مطمئنة نتائج جميع التحقيقات".
I firmly deny the accusations being issued against me. Rape is an abominable crime that goes against everything that I am and believe in. Keen as I may be to clear my name, I refuse to feed the media spectacle created by people seeking to promote themselves at my expense.— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) October 3, 2018
My clear conscious will thereby allow me to await with tranquillity the results of any and all investigations.— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) October 3, 2018
خلفية:
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هذه ليست المرة الأولى التي ينفي فيها رونالدو ارتكابه جريمة الاغتصاب بحق سيدة تدعى كاثرين مايورغا.
- رونالدو قال قبل أيام ردا على سؤال من أحد متابعيه في مقطع فيديو على صفحته على إنستغرام: "ما قالوه اليوم غير صحيح، أخبار مزيفة. هم يحاولون الاستفادة من اسمي، هذا أمر طبيعي. هم يحاولون الحصول على الشهرة من خلال ذكرهم لاسمي، وهذا جزء من العمل".
- زعمت السيدة، وتدعى كاثرين مايروغا، في حوار مع مجلة دير شبيغل الألمانية أن رونالدو، نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، قام باغتصابها في أحد فنادق مدينة لاس فيغاس الأمريكية في شهر يونيو/حزيران عام 2009.
- قالت المجلة الألمانية إن رونالدو ومايروغا توصلا إلى اتفاق لضمان صمتها مقابل حصولها على 375 ألف دولار.
- قالت دير شبيغل إن ليزلي مارك ستوفال محامية السيدة مايروغا رفعت دعوى مدنية لإعلان إبطال اتفاق عدم الإفشاء.
- نفى محامي رونالدو هذه المزاعم وقال إن تقرير المجلة الألمانية غير قانوني وإنه سيرفع دعوى للتعويض عن الأضرار المعنوية التي لحقت بموكله.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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