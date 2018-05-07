دوري أبطال أوربا
الاثنين 7 مايو 2018 10:46

رونالدو مهدد بالغياب عن نهائي أبطال أوربا

البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني
رويترز
بات البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني مهددًا بالغياب عن نهائي بطولة دوري أبطال أوربا لكرة القدم نهاية الشهر الجاري أمام ليفربول الإنجليزي.

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، الأحد، فإن الفحوصات الأولية تشير إلى احتمالية تعرض رونالدو لإصابة عبارة عن التواء في الكاحل مما يستوجب غيابه عن الملاعب لفترة طويلة.

وأضافت وسائل الاعلام أن فترة الغياب قد تصل إلى غيابه عن نهائي دوري أبطال أوربا الذي سيقام في كييف الأوكرانية يوم 26 مايو/ أيار الجاري.

وتعرض رونالدو لإصابة خلال مباراة الكلاسيكو الإسباني أمام برشلونة على ملعب "كامب نو" ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين للمسابقة المحلية (الليغا)، ولم يتمكن من استكمال اللقاء.

وحرص الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للملكي على استبداله مع بداية الشوط الثاني للقاء، بعد إحرازه لهدف التعادل في شوط المباراة الأول.

ولم يصدر نادي ريال مدريد حتى الآن أي بيان حول حجم إصابة المهاجم البرتغالي.

وبهدف رونالدو اليوم في الكلاسيكو، يكون قد عادل رقم ألفريدو دي ستيفانو برصيد 18 هدفًا، كأفضل هداف لريال مدريد في الكلاسيكو بجميع المسابقات.

المصدر
الأناضول
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برشلونة
دوري أبطال أوربا
ليفربول

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