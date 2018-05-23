كرة قدم
الأربعاء 23 مايو 2018 15:46

رونالدو: عمري البيولوجي 23 عاما

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني
رويترز
قال البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني إنه لا يخطط للاعتزال قريبا، وإنه يشعر أنه يقل عن عمره الحقيقي بعشر سنوات.

جاءت تصريحات رونالدو قبل خوض نهائي دوري أبطال أوربا لكرة القدم أمام ليفربول يوم السبت المقبل، إذ يسعى رونالدو إلى التتويج باللقب القاري للمرة الخامسة.

وقال رونالدو (33 عاما)، الفائز خمس مرات بجائزة أفضل لاعب في العالم، في مقابلة مع التلفزيون الإسباني الأربعاء "في الوقت الحالي عمري البيولوجي 23".

وأضاف: "لا يزال أمامي وقت طويل ويمكنني الاستمرار حتى يصبح عمري 41. أشعر أني في حالة جيدة وأشعر بسعادة... سنخوض مباراة نهائية أخرى يوم السبت والجماهير تدعم كريستيانو".

ويتصدر رونالدو قائمة هدافي دوري الأبطال للعام السادس على التوالي، حيث سجل 15 هدفا في 12 مباراة هذا الموسم. وإذا هز شباك ليفربول في كييف سيصبح أول لاعب على الإطلاق يسجل في أربع مباريات نهائية لكأس أوربا.

وتحمّل اللاعب البرتغالي مسؤولية إضافية لقيادة خط الهجوم في ظل معاناة كريم بنزيمة وجاريث بيل من فترات تراجع على مدار الموسم.

لكن رونالدو افتقر للحماس بخصوص تكهنات وسائل إعلام عن انتقال نيمار لاعب باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد خلال الصيف المقبل.

وقال رونالدو: "أنا هنا منذ ثماني سنوات، وقال الناس إن 50 لاعبا سينضمون لنا لكن في النهاية لم يأت أي لاعب".

وأضاف رونالدو: "أفضل اللاعبين موجودون بالفعل في مدريد. بيل وبنزيمة و(لوكاس) فاسكيز و(ماركو) أسينسيو كلهم معنا".

المصدر
رويترز
كلمات مفتاحية
دوري أبطال أوربا
كرة قدم
كريستيانو رونالدو
ريال مدريد
ليفربول

اقرأ أيضا

Thumbnail
رئيس الوزراء الفرنسي يلغي زيارة إلى إسرائيل
Thumbnail
نبيه بري رئيسا للبرلمان اللبناني للمرة السادسة

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم