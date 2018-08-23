كرة قدم
الخميس 23 أغسطس 2018 08:49

رونالدو: ترك ريال مدريد كان قرارا سهلا

رونالدو يسجل أول أهدافه مع يوفنتوس
أسوشيتد برس
قال كريستيانو رونالدو لاعب كرة القدم البرتغالي، إن قرار الرحيل عن ريال مدريد إلى يوفنتوس بطل دوري الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم بعد تسعة مواسم مليئة بالألقاب "كان سهلا".

وأبلغ رونالدو شبكة (دي.ايه.زد.ان) الرياضية في الإنترنت "كان قرارا سهلا.. ما حققته في مدريد كان مذهلا.. فزت بكل شيء وعائلتي تعيش هناك لكنه أصبح جزءا من الماضي".

وانضم اللاعب البالغ عمره 33 عاما إلى يوفنتوس في الشهر الماضي بعقد يمتد لأربعة مواسم لينهي فترة في إسبانيا شهدت إحراز لقبين في الدوري وأربعة في دوري أبطال أوربا.

وأنفق يوفنتوس 100 مليون يورو (114.37 مليون دولار) لضم اللاعب البرتغالي الذي شارك وللمرة الأولى في الدوري، بالانتصار 3-2 على كييفو الأحد الماضي.

المصدر
رويترز
كلمات مفتاحية
رونالدو
ريال مدريد
يوفنتوس الإيطالي
موسم
الدوري

اقرأ أيضا

Thumbnail
كيف اعتلى جورج كلوني عرش أعلى الممثلين دخلا؟
Thumbnail
ترمب يشيد بـ"مانافورت" ويتهم "كوهين" باختلاق قصص

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم