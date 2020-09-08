رونالدو أول لاعب أوربي يسجل 100 هدف مع منتخب بلاده (فيديو)
وأحرز رونالدو، 35 عاما، هدف التقدم (1- صفر) لمنتخب بلاده في مرمى المنتخب السويدي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول من مباراتهما في سولنا ضمن منافسات الجولة الثانية في المجموعة الثالثة بدوري القسم الأول في بطولة دوري أمم أوربا لكرة القدم.
Ronaldo with international goal 100 for #Portugal.— Paul Almeida (@AzorcanGlobal) September 8, 2020
First European player to achieve the century international goal mark.
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وعاد رونالدو ليسجل الهدف الثاني له ولمنتخب بلاده ليصبح رصيده 101 هدفا مع البرتغال.
GOAL ! Cristiano Ronaldo scores again vs Sweden. 0-2. (Great Goal) pic.twitter.com/u7sKSePJ2W— OnlyFootballClips (@OnlyFootballCl1) September 8, 2020
وهذه هي المباراة رقم 165 التي يخوضها رونالدو، نجم هجوم يوفنتوس الإيطالي حاليا ومانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني سابقا، مع المنتخب البرتغالي.
𝗖𝗿𝗶𝘀𝘁𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗹𝗹𝗲𝗴𝗮 𝗮 𝗹𝗼𝘀 💯⚽️— Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) September 8, 2020
𝟭𝟬𝟬 goles en 𝟭𝟲𝟱 partidos 🤯
Único jugador en activo en lograrlo.#Cristiano100 🔥🔥🔥🔥🔥
🇵🇹 @Cristiano | @selecaoportugal pic.twitter.com/ejzDWblupa
ونجح رونالدو في كسر الرقم الأوربي والمسجل باسم بوشكاش، خلال كأس العالم 2018 بعد أن سجل الهدف رقم 84 مع منتخب بلاده.
وعالميا، يأتي رونالدو في المركز الثاني خلف الإيراني علي دائي الذي سجل 109 أهداف مع منتخب بلاده.