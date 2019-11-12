الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 19:40
رولا خلف أول امرأة تتولى رئاسة تحرير صحيفة فايننشال تايمز
أصبحت رولا خلف المولودة في لبنان أول امرأة تتولى رئاسة فايننشال تايمز منذ بدء إصدار الصحيفة قبل 131 عاما خلفا لرئيس التحرير ليونيل باربر الذي يترك المنصب في يناير/كانون الثاني.
التفاصيل
- انضمت خلف للصحيفة قبل 20 عاما وشغلت مناصب نائب رئيس التحرير ورئيس تحرير الشؤون الخارجية ورئيس تحرير شؤون الشرق الأوسط.
- وسعت خلال السنوات القليلة الماضية إلى زيادة عدد القراء من النساء وكذلك المحررات في الصحيفة.
- وقالت رولا: شرف كبير تعييني رئيسة لتحرير فايننشال تايمز أعرق مؤسسة صحفية في العالم.
- رولا: أتطلع لاستكمال إنجازات ليونيل باربر الاستثنائية وأشعر بالامتنان لإرشاداته طوال السنين.
- وبذلك ستنضم رولا إلى كاثرين فاينر رئيسة تحرير صحيفة الغارديان لتكون ضمن قلة من النساء يتولين رئاسة تحرير صحف كبرى في بريطانيا.
- وقبل انضمامها لصحيفة فايننشال تايمز عام 1995، عملت رولا في مجلة فوربس في نيويورك وهي حاملة لشهادة الماجيستير من جامعة كولومبيا.
- وسيترك باربر المنصب بعد 14 عاما من توليه رئاسة التحرير وبعد 34 عاما على انضمامه لصحيفة فايننشال تايمز التي تطبع أوراقها باللون البرتقالي الفاتح.
- وتجاوزت الصحيفة حد المليون قارئ هذا العام وفاقت نسبة المشتركين فيها عبر الإنترنت 75 بالمئة من إجمالي التوزيع.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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