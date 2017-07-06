أمريكا وكوريا الشمالية
الخميس 6 يوليو 2017 00:41

روسيا: يجب استبعاد القوة العسكرية ضد بيونغ يانغ

صواريخ كوريا الشمالية
صواريخ كوريا الشمالية تزيد من حدة التوتر مع أمريكا
رويترز
قال فلاديمير سافرونكوف نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة إنه لا ينبغي بحث استخدام القوة العسكرية ضد كوريا الشمالية ودعا أيضا إلى وقف نشر نظام دفاعي صاروخي أمريكي في كوريا الجنوبية.

وقال سافرونكوف "يجب استبعاد إمكانية اتخاذ إجراءات عسكرية لحل مشكلات شبه الجزيرة الكورية.. نعبر عن دعمنا لفكرة إجراء حوار ومشاورات بين كويا الشمالية وكوريا الجنوبية".

وأضاف أن المحاولات الرامية لخنق كوريا الشمالية اقتصاديا "غير مقبولة" وإن العقوبات لن تحل القضية.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
كلمات مفتاحية
كوريا الشمالية
الأمم المتحدة
روسيا

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