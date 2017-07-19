مصر وروسيا
الأربعاء 19 يوليو 2017 19:17

روسيا: مصر بلد غير آمن سياحيا ولا تقدم في حادث الطائرة

المهاجم استخدم سكينا في قتل وإصابة ست سائحات أجنبيات في الغردقة
المهاجم استخدم سكينا في قتل وإصابة ست سائحات أجنبيات في الغردقة
ناشطون
قالت مصادر روسية إن روسيا لا تزال تعتبر مصر غير آمنة للسائحين الروس خاصة بعد الهجوم الأخير على سياح أجانب في منتجع بمدينة الغردقة المطلة على البحر الأحمر.

قالت مصادر روسية إن روسيا لا تزال تعتبر مصر غير آمنة للسائحين الروس خاصة بعد الهجوم الأخير على سياح أجانب في منتجع بمدينة الغردقة المطلة على البحر الأحمر.

وهذا الشهر لقيت سائحتان مصرعيهما وأصيب أربعة أخريات في هجوم لمسلح بسكين على منتجع بمدينة الغردقة "400 كم" جنوبي القاهرة.

وذكر مصدر روسي لوكالة سبوتنيك الروسية أن بلاده قلقة من عدم إحراز تقدم في التحقيق المصري في حادث تحطم الطائرة الروسية فوق سيناء.

وسقطت طائرة ركاب روسية فوق سيناء في 31 أكتوبر تشرين الأول 2015 ما أسفر عن مقتل 224 شخصا.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالة سبوتنيك الروسية
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