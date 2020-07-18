روسيا وليبيا
السبت 18 يوليو 2020 21:36

روسيا: حكومة الوفاق الليبية أكدت قرب الإفراج عن مواطنينا

فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية
الأناضول
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، حصولها على تأكيدات خطية من حكومة الوفاق الوطني الليبية بأن مسألة الإفراج عن المواطنين الروسيين المحتجزين في طرابلس سيتم حلها قريبا.

جاء ذلك في بيان للمتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا حول مصير المواطنين الروسيين المحتجزين في طرابلس منذ أكثر من عام، مكسيم شوغالي وسامر سعيفان، اللذين اتهمتهما حكومة الوفاق الليبية بالتجسس وممارسة أنشطة مضرة بأمن الدولة، حسبما أفادت قناة روسيا اليوم.

وقال البيان: "نتيجة جهودنا المتواصلة، تلقينا مؤخرا تأكيدات خطية من وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني محمد سيالة على أن مشكلة مواطنينا ستتم تسويتها في المستقبل القريب".

وجرى في مايو/ أيار من العام الماضي في ليبيا اعتقال المواطنين الروسيين، اللذين يعملان في صندوق حماية القيم الوطنية في روسيا.

وكان رئيس إدارة التحقيقات الجنائية في مكتب المدعي العام الليبي قد أفاد في وقت سابق بأن المواطنين الروسيين احتجزا في طرابلس لمحاولتهما التأثير على الانتخابات المقبلة.

وكشفت تقارير عدة منها تقرير لصحيفة نيويورك تايمز عن الدور الروسي في دعم قوات اللواء المتقاعد حفتر في معارك طرابلس، ضد قوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.
ونفى سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي ذلك بشدة، واصفا ما نشر بالصحيفة بأنه خرافات وشائعات، وقال إن بلاده تعمل لإيجاد حل للأزمة الليبية.

المصدر
الجزيرة مباشر
الألمانية

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