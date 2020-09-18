فيروس كورونا
الجمعة 18 سبتمبر 2020 23:27

روسيا توافق على بيع أول علاج لكورونا في الصيدليات

غيتي
وافقت روسيا، اليوم الجمعة، على بيع أول عقار يعتق أن علاج لفيروس كورونا المستجد في الصيدليات من خلال وصفة طبية، إلى جانب تزويد المرضى به في العيادات الخارجية في أنحاء البلاد.

وقالت شركة "آر-فارما" إن السلطات الروسية أعطت موافقتها على استخدام عقار كورونافير من إنتاج الشركة في علاج المرضى بالعيادات الخارجية الذين يعانون من إصابات خفيفة إلى متوسطة بمرض كوفيد-19 مع إمكانية توفير الدواء المضاد للفيروسات في الصيدليات بأنحاء البلاد الأسبوع القادم على أقرب تقدير.

وتأتي الموافقة على استخدام كورونافير كعلاج بوصفة طبية بعد إجازة دواء روسي آخر، وهو أفيفافير، في مايو/أيار.

ويستند العقاران على أساس عقار فافيبيرافير الذي تم تطويره في اليابان، ويستخدم هناك على نطاق واسع باعتباره الأساس للعلاجات المضادة للفيروسات.

وإعلان آر-فارم علامة أخرى على أن روسيا تسعى بقوة لاحتلال موقع الصدارة على مستوى العالم في الحرب على فيروس كورونا.

وتصدر روسيا بالفعل اختباراتها للكشف عن مرض كوفيد-19، وفازت بعدة صفقات دولية لتوفير إمدادات لقاح سبوتنيك-5.

وقالت آر-فارما إنها حصلت على الموافقة الخاصة بكورونافير بعد انتهاء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية التي شملت 168 مريضا.

وتمت الموافقة على الدواء لأول مرة للاستخدام في المستشفيات في يوليو/تموز، بحسب سجل حكومي.

وأفيفافير متاح في المستشفيات منذ يونيو/حزيران لكنه غير متوفر حتى الآن بالصيدليات.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز

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