روسيا تنفي اعتزامها التدخل بالانتخابات البرلمانية في إسرائيل

نفت روسيا أي تدخل لها في الانتخابات الإسرائيلية، جاء ذلك على لسان متحدث باسم الكرملين،تعقيبا على تصريحات لمسؤول أمني إسرائيلي قال فيها إن دولة أجنبية تخطط للتدخل بانتخابات الكنيست

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله، الأربعاء، إنه يدعو إلى عدم التطرق إلى تقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية، ويرفضها نهائيا، مؤكدا أن "روسيا لم تتدخل، ولا تتدخل، ولا تعتزم التدخل في الانتخابات في أي دولة في العالم".

ما هي القصة؟!

عبّر رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك)، ناداف أرغمان، عن تخوفات أجهزة الأمن من تدخلات خارجية من الممكن أن تؤثر على نتائج انتخابات الكنيست المقرر إجراؤها في التاسع من أبريل/ نيسان المقبل.

الرقابة الإسرائيلية منعت نشر النص الكامل للتصريح الذي أدلى به أرغمان خلال جلسة مغلقة، عقدت مساء الإثنين الماضي، وكشف خلاله عن أسماء الدول التي قد تحاول التدخل للتأثير على نتائج الانتخابات، بدعوى أن "لا يوجد داع لأن ينكشف الجمهور على مثل هذه المعلومات الأمنية الحساسة".

سمحت الرقابة لوسائل الإعلام الإسرائيلية بنشر مقتطفات محددة من تصريح المسؤول الأمني الإسرائيلي رفيع المستوى تفيد بأنه خلال مؤتمر "أصدقاء جامعة تل أبيب" ذكر أرغمان أن دولة أجنبية تنوي التدخل في الانتخابات الإسرائيلية.

ناداف أرغمان رئيس جهاز الأمن الداخلي الاسرائيلي ( شاباك ) صورة ارشيفية- غيتي

وفقًا لما تم السماح بنشره من تصريحات أرغمان، فإنه يقول:" لا يستطيع أحد أن يحدد في هذه المرحلة لصالح من ستتدخل هذه البلد أو كيفية تأثير هذا التدخل على المتنافسين السياسيين الإسرائيليين."

أضاف: "أعرف تماما عن ماذا أتحدث رغم أنه لم يتم تحديد المصالح التي قد تجنيها الدولة المذكورة من تدخلها، ولا طبيعة مساعيها علي وجه الدقة، وهذا التدخل سيتم عبر هجمات قرصنة إلكترونية باستخدام تقنيات تكنولوجية متطورة. "

ردود فعل الأطراف الداخلية على تصريحات أرغمان:

في أعقاب الكشف عن تصريحات أرغمان، تقدمت عضو الكنيست أييليت نحمياس-فيربين (حزب العمل المعارض)، بطلب مناقشة عاجلة لتلك التصريحات الخطيرة بين أعضاء اللجنة الفرعية للأمن السيبراني التابعة للجنة الأمن والخارجية بالكنيست.

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل الأربعاء، عن اتخاذ إجراءات وقائية تستهدف توخي الحيطة والحذر تجاه كل ما يتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي خلال فترة انتخابات الكنيست التي ستجري في التاسع من أبريل المقبل.

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن رئيس لجنة الانتخابات المركزية المحامية أورلي أنس قولها، إنها أصدرت إرشادات وتعليمات تستهدف تحقيق المزيد من اليقظة حول إمكانية قيام دولة أجنبية بالتدخل في الانتخابات في إسرائيل، وذلك وفقا لما نشرته شركة الأخبار الإسرائيلية من أقوال لرئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) ناداف أرغمان، الذي حذر من تدخل دول أجنبية بانتخابات الكنيست المقبلة.

وقالت رئيس لجنة الانتخابات إن اللجنة بالتعاون مع هيئات أخرى مختلفة لها علاقة بسير الانتخابات، كثفت في الفترة الأخيرة من الإجراءات واليقظة وهي في حالة تأهب ووعي بشأن هذه القضية".

وشددت رئيسة لجنة الانتخابات في حديث للإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان"، على أن من بين الأمور الأخرى التي تم اعتمادها زيادة الحيطة واليقظة بكل ما يتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي.

وأضافت أن "هذه الإجراءات ووسائل الوقاية تمت بالتنسيق مع أجهزة الأمن المختلفة، وذلك كجزء من الدروس المستفادة واستخلاص العبر من الأحداث في الدول الأخرى".

لكنها تستدرك بالقول: "ليس من الممكن تحديد التدابير والأساليب التي تم تبنيها واعتمادها من قبل اللجنة والأجهزة الأمنية كجزء من التحضيرات للانتخابات".

وفيما يتعلق بيوم الانتخابات، قالت رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات: "عملية التصويت ستكون بشكل يدوي ما يعني أن إمكانية المساس بسير التصويت ضئيلة للغاية، بينما في المجالات القليلة التي تحتاج إلى الحوسبة والجهد المطلوب لحماية الإنترنت، يتم مساعدة اللجنة من قبل العديد من المسؤولين الأمنيين والخبراء الذين يعملون نيابة عنها من أجل التحضير والاستعداد وفقا لذلك".

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