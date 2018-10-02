روسيا وسوريا
الثلاثاء 2 أكتوبر 2018 22:51

روسيا تكمل تسليم نظام إس-300 إلى النظام السوري

صواريخ إس 300
أرشيف
أعلنت روسيا إتمام تسليم منظومة صواريخ الدفاع الجوي إس 300 إلى النظام السوري.
التفاصيل:
  • أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الرئيس فلاديمير بوتين خلال اجتماع تم بثه عبر قناة روسية أن روسيا سلمت "نظام صواريخ أرض جو من طراز إس-300 إلى سوريا".
  • قال ديميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي، إن اللقاء جاء خلال اجتماع بوتين مع أعضاء مجلس الأمن الروسي.
  • أشار بيسكوف إلى أن شويغو أبلغ الحاضرين أنه تم تسليم النظام الصاروخي بالإضافة إلى معدات أخرى لتعزيز أمن القوات الروسية في سوريا.
  • قال شويغو "اكتمل العمل قبل يوم".
  • أضاف أن النظام سيسمح بتعزيز أمن العسكريين الروس في سوريا.
  • أعلنت موسكو قبل أيام قرار موسكو تزويد سوريا بنظام إس- 300 عقب إسقاط طائرة عسكرية روسية بواسطة منظومة إس-200 الروسية التي تمتلكها سوريا.
  • قال وزير الدفاع الروسي إن سقوط الطائرة أجبرها على اتخاذ إجراءات مناسبة لتعزيز سلامة القوات الروسية في سوريا.
  • أكد الوزير أن المنظومة قادرة على اعتراض طائرات على بعد أكثر من 250 كلم وقادرة على ضرب أهداف جوية عدة في آن واحد.
  • أضاف "لدينا اقتناع بأن وضع هذه الإجراءات قيد التنفيذ سيردع المتهورين عن القيام بأفعال تهدد سلامة جنودنا، سنرد بالشكل المناسب".
  • أشار إلى أن روسيا ستزود الوحدات السورية المضادة للطائرات بنظم رصد وتوجيه للتعرف على الطائرات الروسية.
  • تعتزم روسيا أيضا إطلاق التشويش الكهرومغناطيسي قبالة السواحل السورية لمنع اتصالات الأقمار الصناعية والطائرات، إضافة إلى منظومة عالية للتحكم المركزي بأنظمة الدفاع الجوي.
  • قالت وزارة الدفاع الروسية إن قرار تسليم هذه المنظومة اتّخذ في 2010 لكنه لم ينفّذ بسبب معارضة إسرائيل.
خلفية:
  • اتهمت روسيا إسرائيل بالتسبب بشكل غير مباشر في إسقاط الطائرة.
  • قالت وزارة الدفاع الروسية إن الجيش الإسرائيلي لم يبلغ الطرف الروسي عبر الخط الساخن بنيته شن غارات جوية على سوريا إلا قبل دقيقة واحدة من بدء الهجوم.
  • اعتبرت الوزارة أن المقاتلات الإسرائيلية تسترت بالطائرة الروسية، ما جعل الأخيرة عرضةً لنيران النظام السوري.
  • قالت الوزارة إنها سلمت الجانب الإسرائيلي تفاصيل المعلومات التي عرضتها، والمتعلقة بإسقاط الطائرة "إليوشن-20" قبالة السواحل السورية، وأن أي محاولات لنفي المعطيات الروسية غير مقبولة، وأن لدى موسكو معلوماتٍ ومعطيات أخرى، تثبت صحة روايتها.
  • رفض الجيش الإسرائيلي نتائج التحقيق الروسي، نافياً أن تكون المقاتلات الإسرائيلية قد اتخذت من الطائرة الروسية درعاً لتنفيذ هجماتها.
  • أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أخطر القوات الروسية قبل وقت كاف من العملية.
  • قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين لنتنياهو إن تحركات روسيا تهدف إلى حماية جيشها من أي تهديد محتمل.
  • خلال الاتصال أبلغ بوتين نتنياهو أنه يرفض الرواية الإسرائيلية بشأن إسقاط الطائرة الروسية، وأن تصرفات الطيران الإسرائيلي هي السبب وراء سقوط الطائرة.
  • بدوره، قال نتنياهو إن تزويد أطراف "غير مسؤولة" بأسلحة متقدمة يزيد المخاطر بالمنطقة.
  • قال البيت الأبيض إنه يأمل بأن تعيد روسيا النظر في هذه الخطوة.
  • وصف جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي الخطوة بأنها تمثل "تصعيدا كبيرا".
المصدر
وكالات
الجزيرة مباشر
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روسيا
سوريا
إس 300
صواريخ
دفاع جوي

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