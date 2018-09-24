الاثنين 24 سبتمبر 2018 13:47
روسيا تعلن تزويد سوريا بنظام إس-300 المضاد للصواريخ
قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الإثنين، إن موسكو ستزود سوريا بنظام إس-300 المضاد للصواريخ خلال أسبوعين.
التفاصيل:
- شويغو قال أيضا إن موسكو ستطلق قبالة سواحل سوريا التشويش الكهرومغناطيسي لمنع اتصالات الأقمار الصناعية والطائرات.
- ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قال إن قرار روسيا تزويد سوريا بمنظومة إس-300 المضادة للطائرات يهدف إلى تعزيز سلامة الجيش الروسي.
- الكرملين أشار إلى أن قرار تزويد سوريا بمنظومة إس-300 ليس موجها ضد أي دولة ثالثة.
- الكرملين: سلوك الطيارين الإسرائيليين يمكن أن يضر بالعلاقات الروسية الإسرائيلية.
- بيان لرئاسة النظام السوري: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ الرئيس بشار الأسد بتسليم منظومة إس-300 المضادة للطائرات.
- البيان قال إن بوتين أبلغ الرئيس الأسد بأن روسيا ستطور منظومات الدفاع الجوي السورية وتسلمها منظومة إس-300 الحديثة.
خلفيات:
- يأتي الإعلان بعد أسبوع من توجيه الوزارة الاتهام لإسرائيل بالتسبب بشكل غير مباشر في إسقاط طائرة عسكرية روسية في سوريا مما أدى إلى مقتل 15 عسكريا روسيا.
- أُسقطت الطائرة الروسية، وهي من طراز إليوشن-20، بواسطة منظومة إس-200 الروسية التي تمتلكها سوريا.
- قالت روسيا إن سوريا أسقطت الطائرة بعد وقت قصير من ضربات نفذتها طائرات إسرائيلية بالمنطقة، واتهمت إسرائيل بالتسبب في هذه الملابسات الخطيرة لأنها لم تعط إنذارا مسبقا بوقت كاف.
- وزارة الدفاع الروسية قالت إن الجيش الإسرائيلي لم يبلغ الطرف الروسي عبر الخط الساخن بنيته شن غارات جوية على سوريا إلا قبل دقيقة واحدة من بدء الهجوم.
- الوزارة اعتبرت أن المقاتلات الإسرائيلية تسترت بالطائرة الروسية، ما جعل الأخيرة عرضةً لنيران النظام السوري.
- قالت الوزارة إنها سلمت الجانب الإسرائيلي تفاصيل المعلومات التي عرضتها، والمتعلقة بإسقاط الطائرة "إليوشن-20" قبالة السواحل السورية، وأن أي محاولات لنفي المعطيات الروسية غير مقبولة، وأن لدى موسكو معلوماتٍ ومعطيات أخرى، تثبت صحة روايتها.
- الجيش الإسرائيلي رفض نتائج التحقيق الذي أجراه الجيش الروسي، نافياً أن تكون المقاتلات الإسرائيلية قد اتخذت من طائرة التجسس الروسية درعاً لتنفيذ هجماتها. وأعلن أنه أخطر القوات الروسية قبل وقت كاف من العملية.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات