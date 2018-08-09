الخميس 9 أغسطس 2018 20:02
روسيا تعد لإجراءات انتقامية للرد على العقوبات الأمريكية
حذرت الخارجية الروسية (الخميس) أنها ستعمل على "إجراءات انتقامية" ردا على العقوبات الأمريكية التي فرضتها واشنطن على خلفية هجوم بغاز نوفيتشوك في بريطانيا.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن بلادها سبتدأ العمل على إجراءات عقابية ضد التحرك غير الودي من قبل واشنطن.
أبرز تصريحات زاخاروفا:
- السلطات الأمريكية اختارت عمداً طريق المواجهة في العلاقات الثنائية التي وصلت إلى أدنى المستويات بسبب جهودها.
- هذه العقوبات فرضت "بذريعة واهية"، والشروط التي عرضتها واشنطن من أجل رفعها غير مقبولة على الإطلاق".
- بلادنا متّهمة باستخدام غاز الأعصاب نوفيتشوك، على الرغم من أن بريطانيا لم تتمكن من تقديم أي برهان على ذلك حتى الآن.
- روسيا دمّرت بالكامل كلّ مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية السنة الماضية.
خلفيات:
- تم تسميم العميل الروسي المزدوج السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا في مارس/آذار الماضي في سالزبري ببريطانيا.
- الولايات المتحدة أعلنت (الأربعاء) عزمها على فرض عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا.
- أمريكا قالت إنها تأكدت أنّ موسكو تقف وراء استخدام غاز الأعصاب نوفيتشوك في بريطانيا.
المصدر
وكالات
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