روسيا تطالب إسرائيل بوقف ضرباتها الجوية "العشوائية" على سوريا

طائرة إسرائيلية من نوع أف 15 وهي من ذات الطراز الذي نفذ الغارة على مطار التيفور العسكري بسوريا (أرشيفية) رويترز

طالبت روسيا إسرائيل بضرورة التوقف عن "الضربات الجوية العشوائية" على سوريا، وذلك بعد أيام من غارات جوية استهدفت ما قالت إسرائيل إنه قوات إيرانية هناك.

التفاصيل: المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا قالت ردا على سؤال لوكالة تاس الروسية بشأن الضربات الإسرائيلية الأحدث في سوريا "ينبغي استبعاد أسلوب شن ضربات عشوائية على أراضي دولة ذات سيادة، وفي هذه الحالة نحن نتحدث عن سوريا".

زخاروفا: مثل هذه الضربات تزيد التوتر في المنطقة وهو ما لا يصب على المدى الطويل في مصلحة أي دولة هناك، بما في ذلك إسرائيل.

وكالة تاس نقلت عن المتحدثة الروسية قولها "ينبغي ألا نسمح مطلقا بأن تتحول سوريا، التي تعاني من صراع مسلح منذ سنوات، إلى ساحة لتسوية الحسابات الجيوسياسية". المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا (رويترز) خلفية: تعليقات المتحدثة الروسية تأتي عقب غارات شنتها إسرائيل قائلة إنها استهدفت مواقع لقوات إيرانية داخل سوريا.

قبل شهر، اتهمت روسيا إسرائيل "بانتهاك صارخ لسيادة سوريا"، بعد غارات إسرائيلية قرب العاصمة السورية دمشق.

الخارجية الروسية قالت إن الهجوم الإسرائيلي يمثل خرقا صارخا لسيادة سوريا.

وزارة الدفاع الروسية وصفت الضربات الإسرائيلية "بالاستفزازية"، قائلة إنها تشكل خطراً على الطيران المدني.

في 17 سبتمبر/ أيلول2018، أسقطت الدفاعات الجوية السورية طائرة عسكرية روسية بطريق الخطأ خلال تصديها لغارة إسرائيلية، ما تسبب في مقتل 15 عسكرياً روسياً.

اتّهم الجيش الروسي الطيّارين الإسرائيليين باستخدام الطائرة الروسية غطاء للإفلات من نيران الدفاعات السورية، لكن إسرائيل نفت ذلك، مؤكدة أن الطائرة الروسية أصيبت بعد عودة طائراتها إلى الأجواء الإسرائيلية.

أعلنت روسيا بعد سقوط طائرتها تسليم منظومة صواريخ إس-300 الدفاعية لسوريا.

لم يُعرف ما إذا كان تم استخدام صواريخ إس-300 خلال الغارة الإسرائيلية الثلاثاء الماضي.

منذ بدء الحرب في سوريا عام 2011، قصفت اسرائيل مرارا أهدافاً عسكرية للجيش السوري أو أخرى لحزب الله ولمقاتلين إيرانيين في سوريا.

نادراً ما تعلق إسرائيل على استهدافها سوريا، إلا أنها أعلنت في سبتمبر/ أيلول 2018 أنها شنت مئتي غارة في سوريا خلال 18 شهراً ضد أهداف غالبيتها إيرانية.

في نهاية نوفمبر/ تشرين الأول 2018، اتهمت دمشق إسرائيل بقصف منطقة الكسوة جنوب العاصمة مؤكدة أن دفاعاتها الجوية استهدفت عدداً من "الأهداف المعادية".

إسرائيل قالت إنها ستواصل تصديها لمحاولات إيران ترسيخ وجودها العسكري في سوريا وإرسال أسلحة متطوّرة إلى حزب الله اللبناني.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أشار في وقت سابق، الأربعاء، إلى استمرار الضربات الجوية على سوريا.

نتنياهو قال خلال زيارته إلى قاعدة عسكرية إسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي هو "الجيش الوحيد الذي يحارب الجيش الإيراني في سوريا".

نتنياهو أكد ثقته من قدرة الجيش " على هزيمة العدو".

مركز التحكم العسكري الروسي قال، الإثنين، إن الدفاعات الجوية السورية دمرت أكثر من 30 صاروخ كروز وقنابل موجهة خلال ضربات جوية إسرائيلية، الأحد.

وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء نقلت عن المركز قوله إن الضربات الجوية الإسرائيلية استهدفت مطارًا في جنوب شرق دمشق وقتلت أربعة جنود سوريين وأصابت ستة.

الجيش الإسرائيلي أكد في بيان أنّه ضرَبَ "أهدافًا تابعة لفيلق القدس الإيراني داخل سوريا"، محذّرًا في الوقت نفسه دمشق "من محاولة استهداف الأراضي أو القوّات الإسرائيليّة".

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال إن من بين الأهداف التي تم استهدافها: مواقع تخزين وسائل قتالية واستخبارات وتدريب تابعة لفيلق القدس الإيراني.