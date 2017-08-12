روسيا
السبت 12 أغسطس 2017 23:09

روسيا تسمح للنساء بالانضمام إلى سلاح الطيران

روسيا تسمح للنساء بالانضمام إلى سلاح الطيران
روسيا تسمح للنساء بالانضمام إلى سلاح الطيران
غيتي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية السماح للسيدات الروسيات بالالتحاق للمرة الأولى بمدرسة الطيران الحربي في كراسنودار، جنوب البلاد، حيث يتلقى طيارو سلاح الجو تدريبهم.

ونقل بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية عن الوزير سيرغي شويغو قوله: "إن الوزارة تلقت مئات الرسائل من سيدات يرغبن في الانضمام إلى الطيارين الحربيين" لذا قررت الوزارة هذه السنة إلحاق دفعة أولى من النساء بأكاديمية كراسنودار العسكرية.

وأوضح الوزير إن الدفعة الأولى ستتكون من "خمس عشرة شابة، واعتبارا من الأول من أكتوبر/تشرين الأول ستبدأ الدفعة الأولى من النساء تدريباتها على قيادة الطائرات العسكرية" على أمل التخرج بعد خمس سنوات.

وقالت وسائل إعلام روسية إن أكاديمية كراسنودار تستقبل طالبات في صفوفها منذ عام 2009 لكن ليس لدورات الطيران. وفي العام 2014، أعلن مسؤول بارز في وزارة الدفاع الروسية أن نحو 45 ألف شابة يعملن بالتعاقد مع القوات الجوية الروسية، لكن يحظر عليهن بعض المهام مثل تلك المتصلة بميدان المعارك.

وحسب الأرقام الرسمية، تضم القوات الجوية الروسية حاليا نحو مليوني عنصر، بينهم مليون جندي في الخدمة الفعلية.

المصدر
الفرنسية
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مجندات روسيات
وزارة الدفاع الروسية

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