فيروس كورونا
الأربعاء 17 يونيو 2020 22:26

روسيا تختبر لقاحين لفيروس كورونا على البشر

علماء روس يعملون على تطوير لقاح ضد كوفيد-19
رويترز
بدأت روسيا تجارب سريرية لأول نموذجين للقاحات ضد فيروس كورونا المستجد على مجموعتين تضم كل واحدة 38 متطوعا.

وأعلنت وزارة الصحة الروسية أن "التجارب السريرية للقاحين ضد وباء كوفيد-19 بدأت في 17 يونيو/ حزيران".

وقالت الوزارة في بيان إنها أجازت هذه التجارب، التي يجريها مركز "نيكولاي غماليا" للبحوث في علم الأوبئة والأحياء المجهري.

وأضافت أن أحد النموذجين "سائل" في حين أن الثاني "مجمد" دون مزيد من التفاصيل حول طبيعة اللقاحين أو تركيبة كل منهما.

وبعد تلقيحهم سيوضع المتطوعون الـ 76 في العزل لمدة 28 يوما وستتم مراقبة حالتهم الصحية وسيخضعون لفحوص لتقييم مستوى مناعتهم والآثار الجانبية المحتملة.

وأعلنت روسيا في أبريل/ نيسان أنها تهدف لإجراء أول التجارب على اللقاحات البشرية اعتبارا من يونيو/ حزيران. وتعمل عدة مراكز أبحاث على لقاحات مختلفة.

وحتى الأربعاء، سجلت روسيا أكثر من 553 ألف إصابة بكوفيد-19، توفي منهم نحو 7478 شخص، فيما تعافى أكثر من 300 ألف شخص.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن هناك 11 لقاحا جديدا محتملا الآن ضد فيروس كورونا المستجد تم اختبارهم على البشر في جميع أنحاء العالم.

المصدر
الفرنسية

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