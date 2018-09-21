الجمعة 21 سبتمبر 2018 20:02
روسيا تحذر أمريكا من "اللعب بالنار" في سوق السلاح
حذرت روسيا الولايات المتحدة (الجمعة) من أن اعتياد واشنطن استخدام العقوبات ضد موسكو قد يسبب بتقويض الاستقرار العالمي وهو جزء من لعبة خطرة.
أبرز تصريحات سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي:
- يبدو لموسكو أن فرض العقوبات بات تسلية أمريكية.
- أحدث جولة من العقوبات هي الجولة رقم 60 منذ العام 2011.
- كل مجموعة جديدة من العقوبات تدل على فشل خصمنا الكامل في الضغط على روسيا من خلال المحاولات السابقة المماثلة.
- واشنطن لن تنجح أبدا في إملاء شروطها على موسكو.
- اللعب بالنار غباء ويمكن أن يصبح خطيرا.
أبزر تصريحات المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف:
- إن فرض الولايات المتحدة عقوبات على مستوردي الأسلحة الروسية والأشخاص المرتبطين بالجيش الروسي هو محاولة لإبعاد منافسيها عن تجارة السلاح العالمية.
- العقوبات الجديدة عمل عدائي (لم يوضح المتحدث كيف سترد روسيا عليه).
رد الخارجية الصينية:
- الخارجية الصينية قالت إنها تحث الولايات المتحدة بقوة على رفع العقوبات عن الجيش الصيني بعد أن فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترمب بسبب شراء الصين مقاتلات وأنظمة صواريخ من روسيا.
- الولايات المتحدة قالت إن القوات المسلحة الصينية تنتهك قانون العقوبات الأمريكي الذي يعاقب موسكو على التدخل في الانتخابات الأمريكية عام 2016.
خليفات:
- أمس الخميس فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عقوبات على الجيش الصيني لشرائه طائرات مقاتلة وأنظمة صاروخية من روسيا.
- أمريكا قالت إن الصفقة جاءت بالمخالفة لقانون عقوبات شاملة يعاقب موسكو على تدخلها في انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أجريت في عام 2016 وهو ما تنفيه روسيا.
- أدرجت الإدارة الأمريكية أيضا على قائمة سوداء 33 شخصية وكيانا لارتباطها بالجيش والمخابرات في روسيا.
المصدر
وكالات