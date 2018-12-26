روسيا تحذر أمريكا من التدخل في ترتيب الخلافة في السعودية

بوتين وبن سلمان في قمة العشرين رويترز

حذرت روسيا الولايات المتحدة من ممارسة أي ضغوط للتأثير على ترتيب الخلافة داخل الأسرة الحاكمة في المملكة العربية السعودية.

أبرز تصريحات المبعوث الروسي للشرق الأوسط ميخائيل بوغدنوف لوكالة بلومبرغ الأمريكية: لا يمكنني حتى أن أتخيل على أي أساس سيتدخل شخص في أمريكا في مثل هذه القضية ويفكر فيمن ينبغي أن يحكم المملكة العربية السعودية، الآن أو في المستقبل. هذه مسألة سعودية.

بالطبع نحن ضد التدخل.. على الشعب والقيادة في السعودية أن يقرروا مثل هذه المسائل بأنفسهم.

ولي العهد السعودي الأمير محمد له كل الحق في وراثة العرش بعد وفاة العاهل السعودي الملك سلمان (82 عاما). السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام تقدم بتشريع جديد في الكونغرس لمعاقبة ولي العهد السعودي خلفيات: عدد من كبار أعضاء الكونغرس الأمريكي ألقوا باللائمة على ولي العهد السعودي في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول بتركيا مطلع شهر أكتوبر/ تشرين الأول.

الأعضاء طالبوا بفرض عقوبات على السعودية وحظر تصدير السلاح إليها.

تقارير لوسائل إعلام أمريكية قالت إن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية خلصت إلى مسؤولية ابن سلمان في قتل خاشقجي.

نفت السعودية مرارا تورط ولي العهد في الجريمة، وقالت إن خاشقجي قتل بواسطة عملاء حكوميين في خطة فاشلة لإجباره على العودة إلى السعودية.

روسيا قالت إنها تقبل الرواية السعودية للأحداث وأكدت دعمها لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

خلال لقائهما في قمة العشرين مؤخرا في الأرجنتين، تبادل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الضحك والدعابات بصورة لافتة.

لكن الرئيس الروسي انتقد مؤخرا عدم فرض عقوبات بالرغم من قتل خاشقجي، على عكس ما حدث مع بلاده في قضية تسميم العميل الروسي سيرغي سكريبال في بريطانيا، بالرغم من أن الأخير لم يمت.