الثلاثاء 12 ديسمبر 2017 18:55
روسيا تجلي موظفي سفارتها ومواطنيها من صنعاء
أعلنت قيادة التحالف العربي اليوم الثلاثاء السماح لطائرة روسية بإجلاء موظفي السفارة والمواطنين الروس من العاصمة اليمنية صنعاء.
وقال مصدر رسمي بقيادة قوات التحالف حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" "إنه ورد إلى خلية الإجلاء والعمليات الإنسانية طلب التصريح لطائرة روسية لإجلاء موظفي ومواطني روسيا من مطار صنعاء"، مشيرا إلى أن الطائرة قد وصلت المطار وغادرت وعلى متنها موظفو السفارة.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالة الأنباء السعودية
كلمات مفتاحية