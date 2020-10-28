الشيشان
الأربعاء 28 أكتوبر 2020 20:29

روسيا تتبرأ من موقف رئيس الشيشان بشأن الإساءة للنبي محمد

رمضان قديروف (يمين) مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الأوربية
أعلن الكرملين أن تصريحات رئيس الشيشان رمضان قديروف بشأن الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة للنبي محمد "لا تعكس موقف الحكومة الروسية".

جاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، الأربعاء، نقلتها قناة روسيا اليوم.

وقال بيسكوف ردا على سؤال من الصحفيين عن تصريحات قديروف إنه لا يمكن أن تعكس موقف الحكومة الروسية.

وأضاف أن الرئيس فلاديمير بوتين هو من يحدد السياسات الخارجية للبلاد، لافتا إلى أن رؤساء الأقاليم الروسية غير مخولين بممارسة السياسات الخارجية.

وانتقد قديروف في بيان نشره عبر حسابه في تطبيع "تلغرام" أمس بشدة ماكرون لكيفية تعامله مع قضية قتل المدرس الفرنسي صامويل باتي، مبديا قناعته بأن ماكرون بموقفه المدافع عن الرسوم الكاريكاتيرية المذكورة يدعو المسلمين إلى تنفيذ هجمات.

وشهدت فرنسا خلال الأيام الماضية، نشر صور ورسوم مسيئة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، على واجهات بعض المباني.

وفي 21 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، قال ماكرون في تصريحات صحفية، إن فرنسا لن تتخلى عن "الرسوم الكاريكاتيرية" (المسيئة للإسلام)، ما أشعل موجة غضب في أنحاء العالم الإسلامي، وأُطلقت في بعض الدول حملات مقاطعة للمنتجات والبضائع الفرنسية.

المصدر
وكالات

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