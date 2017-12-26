روسيا وسوريا
الثلاثاء 26 ديسمبر 2017 20:17

روسيا تؤسس لوجود عسكري دائم في قاعدتين بسوريا

الرئيس الروسي بوتين خلال زيارته قاعدة حميميم الجوية 11 ديسمبر
غيتي
قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إن روسيا بدأت التأسيس لوجود عسكري دائم لها في قاعدتيها البحرية والجوية بسوريا.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الدفاع سيرغي شويغو قوله اليوم الثلاثاء إن بلاده بدأت التأسيس لوجود عسكري دائم لها في قاعدتيها البحرية والجوية بسوريا وذلك مع تصديق البرلمان على اتفاق مع دمشق لتعزيز الوجود العسكري الروسي هناك.

وقال فيكتور بونداريف رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس الاتحاد الروسي للوكالة إن الاتفاق الذي وقعه الطرفان في 18 يناير / كانون الثاني يقضي بأن توسع روسيا منشأة طرطوس البحرية التي تمثل القاعدة الوحيدة لروسيا في البحر المتوسط وكذلك السماح للسفن الحربية الروسية باستخدام المياه الإقليمية والموانئ السورية.

ويعود استخدام منشأة طرطوس البحرية إلى أيام الاتحاد السوفيتيالسابق وهي صغيرة لدرجة لا تمكنها من استضافة السفن الحربية الأكبر حجما.

وأوضح تقرير وكالة الإعلام الروسية أن الاتفاق سيسمح لروسيا بالإبقاء على 11 سفينة حربية في طرطوس بما في ذلك السفن النووية، ومدة الاتفاق 49 عاما قابلة للتمديد.

ويسمح الاتفاق أيضا لروسيا باستخدام قاعدتها الجوية( حميميم )لأجل غير مسمى، واستخدمت روسيا قاعدة ( حميميم) في تنفيذ ضربات جوية دعما لرئيس النظام السوري بشار الأسد خلال الحرب السورية.

المصدر
رويترز
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