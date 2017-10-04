الأزمة السورية
الأربعاء 4 أكتوبر 2017 10:01

روسيا: الجولاني في حالة خطرة بعد إصابته في ضربة جوية بسوريا

أبو محمد الجولاني زعيم جبهة فتح الشام "النصرة سابقا"
أبو محمد الجولاني زعيم جبهة فتح الشام "النصرة سابقا"
الجزيرة
قالت وزارة الدفاع الروسية إن زعيم جبهة فتح الشام أصيب في ضربة جوية روسية في سوريا أسفرت أيضا عن مقتل 12 قياديا ميدانيا للهيئة.

وذكر إيغور كوناشيكوف المتحدث باسم الوزارة في بيان أن الضربة جاءت بعد أن توصلت المخابرات العسكرية الروسية لموعد ومكان اجتماع لقيادات جبهة فتح الشام "النصرة سابقا" ضم زعيمها أبو محمد الجولاني.

وقال كوناشيكوف "أسفرت الضربة الجوية عن إصابة زعيم جبهة النصرة أبو محمد الجولاني بجراح عديدة وفقد إحدى ذراعيه وهو في حالة حرجة وفقا لمعلومات من عدة مصادر مستقلة".

وأضاف أن 12 من القيادات الميدانية للجبهة قتلوا ومعهم نحو 50 حارسا.

المصدر
رويترز
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روسيا
سوريا
جبهة النصرة
جبهة فتح الشام
أبو محمد الجولاني

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