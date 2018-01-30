الثلاثاء 30 يناير 2018 01:21
روسيا: اعتراض طائرة تجسس أمريكية فوق البحر الأسود
قالت روسيا إنها اعترضت طائرة استطلاع أمريكية فوق البحر ألأسود يوم الاثنين.
ونقلت وكالة الأنباء الروسية الرسمية عن وزارة الدفاع قولها إن طائرة روسية مقاتلة من طراز(سو-27) اعترضت طائرة الاستطلاع الأمريكية.
وقالت الوكالة إن الطائرة (إي.بي-3إي إيرياس2) التابعة للبحرية الأمريكية لم تنتهك المجال الجوي الروسي.
كما نقلت الوكالة عن الوزارة قولها "بعدما غيرت طائرة الاستطلاع التابعة للبحرية الأمريكية مسارها، عادت الطائرة سو-27 إلى قاعدتها".
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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