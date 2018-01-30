أمريكا وروسيا
الثلاثاء 30 يناير 2018 01:21

روسيا: اعتراض طائرة تجسس أمريكية فوق البحر الأسود

الطائرة (إي.بي-3إي إيرياس2) التابعة للبحرية الأمريكية
الطائرة (إي.بي-3إي إيرياس2) التابعة للبحرية الأمريكية
غيتي-أرشيف
قالت روسيا إنها اعترضت طائرة استطلاع أمريكية فوق البحر ألأسود يوم الاثنين.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية الرسمية عن وزارة الدفاع قولها إن طائرة روسية مقاتلة من طراز(سو-27) اعترضت طائرة الاستطلاع الأمريكية.

وقالت الوكالة إن الطائرة (إي.بي-3إي إيرياس2) التابعة للبحرية الأمريكية لم تنتهك المجال الجوي الروسي.

كما نقلت الوكالة عن الوزارة قولها "بعدما غيرت طائرة الاستطلاع التابعة للبحرية الأمريكية مسارها، عادت الطائرة سو-27 إلى قاعدتها".

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
كلمات مفتاحية
أمريكا
روسيا
تجسس
البحر الأسود

اقرأ أيضا

Thumbnail
شاهد: وزير الخارجية اللبناني يصف رئيس مجلس النواب "بالبلطجي"
Thumbnail
أمريكا تجري تحديثات أمنية على برنامج للاجئين

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم