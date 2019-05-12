روحاني يدعو إلى الوحدة لمواجهة الضغط الأمريكي "غير المسبوق"

الرئيس الإيراني حسن روحاني رويترز

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني، إلى الوحدة بين الفصائل السياسية في البلاد لتجاوز الظروف التي قال إنها ربما تكون أصعب من أوضاع البلاد خلال الحرب مع العراق في الثمانينات.

ترمب يشدد العقوبات على إيران: وسائل إعلام رسمية، ذكرت أن الرئيس الإيراني حسن روحاني دعا يوم السبت إلى الوحدة لتجاوز الظروف التي قال إنها ربما تكون أصعب من أوضاع البلاد خلال الحرب مع العراق، وذلك في الوقت الذي تواجه فيه الدولة تشديدًا في العقوبات الأمريكية.

وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، نقلت عن روحاني قوله "اليوم.. لا يمكن قول ما إذا كانت الظروف أفضل أم أسوأ من فترة الحرب (1980-1988).

روحاني أوضح: لكن خلال فترة الحرب لم تكن لدينا مشكلات مع بنوكنا أو مبيعات النفط أو الواردات والصادرات، وكانت هناك عقوبات فقط على مشتريات السلاح.

الرئيس الإيراني: ضغوط الأعداء حرب غير مسبوقة في تاريخ ثورتنا الإسلامية... لكني لا أيأس ولدي أمل كبير في المستقبل وأعتقد أننا يمكن أن نتجاوز تلك الظروف الصعبة شريطة أن نتحد.

المتشددون انتقدوا روحاني بعدما انسحب ترمب من الاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية في عام 2015، الذي أيده روحاني، وأعاد فرض عقوبات على طهران العام الماضي. كما تخلى بعض الحلفاء المعتدلين عن الرئيس أيضًا.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد حث زعماء إيران يوم الخميس على الدخول في محادثات بشأن التخلي عن برنامجهم النووي وقال إنه لا يمكنه استبعاد مواجهة عسكرية.

ترمب، قدم العرض في الوقت الذي زاد فيه الضغوط الاقتصادية والعسكرية على إيران حيث عمل هذا الشهر على وقف كل صادرات النفط الإيرانية بينما عزز وجود القوات البحرية والجوية الأمريكية في الخليج.

مسؤول أمريكي قال يوم الجمعة إن واشنطن وافقت على نشر صواريخ باتريوت إضافية في الشرق الأوسط. نشوب حرب مع الولايات المتحدة: من ناحية أخرى، ذكرت وكالة (الطلبة) للأنباء، وهي وكالة شبه رسمية، أن محكمة علقت يوم السبت صدور مجلة سيدا (الصوت) الأسبوعية الإصلاحية، بعدما نشرت طبعة شملت مقالات تحذر من احتمال نشوب حرب مع الولايات المتحدة.

العنوان الرئيسي للمجلة على صفحتها الأولى، بجوار صورة لسفن حربية أمريكية، قال "عند مفترق طرق الحرب والسلام، هل خسر المعتدلون أم هل سينقذون إيران مرة أخرى من الحرب؟".

المتشددون في إيران، انتقدوا المجلة على وسائل التواصل الاجتماعي ووصفوها بأنها "صوت ترمب"، ولمحوا إلى أن تحذيرها من خطر الحرب يرقى إلى حد الدعوة إلى محادثات مع الولايات المتحدة.

وكالة فارس للأنباء التي يقودها المتشددون، كتبت في تعليق "في ذروة حرب أمريكا السياسية والاقتصادية والإعلامية على الأمة الإيرانية، تكمل مطبوعة إيرانية عمليات العدو الإعلامية داخل البلاد".

طهران، وصفت الحشد العسكري الأمريكي بأنه "حرب نفسية" تهدف إلى ترهيبها. سفينة دعم أمريكية تبحر في المتوسط في طريقها للاتضمام لحاملة طائرات أمريكية لو دريان: رد فعل سيئ على قرار سيئ من جانبه وصف وزير الخارجيّة الفرنسي جان-إيف لو دريان تهديد إيران بتعليق تنفيذ بعض التعهّدات التي كانت قطعتها في إطار الاتّفاق النووي المبرم عام 2015 بأنّه "ردّ فعل سيئ" داعيًا طهران إلى إظهار "نضج سياسي".

لودريان قال في مقابلة مع صحيفة (لوباريزيان) الفرنسيّة نُشرت على موقعها الإلكتروني مساء السبت، إن "رد فعل إيران كان سيئًا في مواجهة القرار الأمريكي السيئ بالانسحاب من اتفاقات فيينا وزيادة العقوبات".

في الثامن من مايو/أيار، هددت إيران بتعليق تنفيذ تعهدات في الاتّفاق النووي في حال لم تتوصل الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق إلى حل خلال ستين يومًا لتخفيف آثار العقوبات الأمريكية على القطاعين النفطي والمصرفي.

المجلس الأعلى للأمن القومي، أعلن أن إيران أوقفت اعتبارًا من الأربعاء الحد من مخزونها من المياه الثقيلة واليورانيوم المخصب والذي كانت تعهدت به بموجب الاتّفاق النووي الموقع في فيينا عام 2015.

وقد عبر الأوربيون عن "قلقهم الشديد" عقب قرار إيران، وقال لو دريان إن "من المؤسف أن الولايات المتحدة لا تفي بالتزاماتها. يجب على إيران أن تُظهر نضجها السياسي لاحترام التزاماتها".

وزير الخارجية الفرنسي، حذر من أي "دوامة عدوانية "متحدثًا عن "مسؤولية" للأمريكيين، ومشددًا على ضرورة الحوار مع إيران.