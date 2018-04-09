الاثنين 9 أبريل 2018 11:27
روحاني يحذر ترمب من الانسحاب من الاتفاق النووي
قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، الإثنين، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سيندم إذا انسحب من الاتفاق النووي الذي وقعته طهران مع قوى عالمية عام 2015.
وقال روحاني في كلمة بثها التلفزيون الرسمي "إيران لن تنتهك الاتفاق النووي لكن إذا انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق فستندم بالتأكيد".
وتابع الرئيس الإيراني "ردنا سيكون أقوى مما يتخيلون وسيرون ذلك في غضون أسبوع".
وكان روحاني يتحدث بمناسبة احتفال طهران باليوم الوطني للتكنولوجيا النووية.
المصدر
رويترز
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