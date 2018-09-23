الأحد 23 سبتمبر 2018 09:58
روحاني يتهم أمريكا ودولا "دمى" في المنطقة باستهداف إيران
اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأحد الولايات المتحدة وما وصفها بدول "دمى" في المنطقة بالسعي لزعزعة الاستقرار في إيران.
تصريحات روحاني:
- قال الرئيس الإيراني إن دولا خليجية عربية تدعمها الولايات المتحدة بتقديم الدعم المالي والعسكري لجماعات مناهضة للحكومة تنحدر من أصول عربية.
- "الدول الدمية الصغيرة في المنطقة تدعمها أمريكا.. والولايات المتحدة تحرضهم وتزودهم بكل الإمكانات اللازمة".
- "رد إيران (على هذا الهجوم) سيأتي في إطار القانون ومصالحنا القومية". وتابع أن الولايات المتحدة ستندم على "عدوانها".
- أدلى روحاني بتصريحاته قبيل مغادرته طهران لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
تطورات أخرى:
- ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء أن إيران استدعت سفراء هولندا والدنمارك وبريطانيا مساء السبت واتهمتهم بإيواء جماعات معارضة إيرانية في بلادهم.
- نقلت الوكالة عن بهرام قاسمي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قوله: "ليس مقبولا ألا تدرج هذه الجماعات على قائمة الاتحاد الأوربي للمنظمات الإرهابية ما دامت لم تنفذ أي هجوم إرهابي في أوربا".
خلفية:
- التطورات تأتي بعد يوم من هجوم على عرض عسكري في الأهواز جنوب غربي البلاد الذي أسفر عن مقتل 25 شخصا وإصابة 60 آخرين.
- اتهمت إيران "دولتين خليجيتين" من حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة بالمسؤولية عن الهجوم.
- قال متحدث باسم "حركة النضال العربي لتحرير الأحواز" لرويترز إن منظمة المقاومة الوطنية الأحوازية مسؤولة عن الهجوم، بينما أعلن تنظيم الدولة كذلك مسؤوليته عن الهجوم، بينما لم تقدم أي من الجماعتين دليلا يثبت ما أعلنتاه.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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