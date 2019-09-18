الأربعاء 18 سبتمبر 2019 14:22
روحاني يتهم أمريكا والسعودية ببدء صراع في المنطقة
قال الرئيس الإيراني حسن روحاني الأربعاء إن بلاده لا تريد صراعا بالمنطقة، واتهم الولايات المتحدة والتحالف السعودي الإماراتي ببدء الحرب باليمن.
التفاصيل
- روحاني في تسجيل مصور: لا نريد صراعا في المنطقة... من بدأ الصراع؟ ليس اليمنيون.
- روحاني: "السعودية والإمارات وأمريكا ودول أوربية معينة والنظام الصهيوني هي من بدأت الحرب في هذه المنطقة".
- روحاني: "اليمنيون لم يستهدفوا مستشفى أو مدرسة ولا سوقًا في صنعاء. استهدفوا موقعًا صناعيا ليحذروكم".
- روحاني: "تعلموا الدروس من هذا التحذير وخذوا بعين الاعتبار إمكانية اندلاع حرب في المنطقة".
وقالت طهران الأربعاء إنها وجهت مذكرة رسمية إلى واشنطن يوم الإثنين الماضي للولايات المتحدة حذرتها فيها من اتخاذ أي إجراء ضدها على خلفية هجوم أرامكو.
أبرز ما أرودته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا):
- أرسلت المذكرة إلى السفارة السويسرية، الراعية لمصالح الولايات المتحدة في طهران.
- المذكرة جاء فيها أن إيران "سترد ردا قاسيا وبشكل فوري على أي عدوان محتمل ضدها، في ضوء الاتهامات الأمريكية لها بشأن الهجوم على منشآت أرامكو بالسعودية".
- نفت المذكرة "أي دور لإيران في هذه القضية".
- أدانت المذكرة مزاعم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ومسؤولين أمريكيين آخرين ضد إيران.
- المذكرة شددت على أنه "إذا شُن عدوان على إيران، فإن الجمهورية الإسلامية سترد ردا فوريا وقاسيا، ولن يكون الرد مقتصرا على مصدر العدوان."
"إلهاء"
- وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف: إيران ترفض الاتهامات الأمريكية لها بالمسؤولية عن الهجمات.
- ظريف: يجب على الولايات المتحدة أن تسعى للنظر إلى وقائع المنطقة، بدلا من مجرد اللجوء لاستخدام وسائل الإلهاء.
- ظريف: نشعر بأن الحكومة الأمريكية تحاول أن تنسى الواقع في المنطقة بشكل ما.
خلفيات
- استهدفت الهجمات معملين للنفط تابعين لشركة أرامكو شرقي السعودية، ما أسفر عن تعطل نصف إنتاج النفط في المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم.
- أعلنت جماعة الحوثي اليمنية مسؤوليتها عن الهجمات والتي قالت إنها شنتها بطائرات مسيرة، ردا على هجمات التحالف السعودي الإماراتي في اليمن.
- أنحت الولايات المتحدة باللائمة على إيران في الوقوف وراء الهجمات.
- رفضت إيران الاتهامات الأمريكية التي تحملها مسؤولية الهجمات على منشأتي النفط ووصفتها بأنها "غير مقبولة".
- تدخل التحالف السعودي الإماراتي في اليمن في شهر مارس/ آذار عام 2015 في مسعى لإعادة الحكومة المعترف بها دوليا والتي طردها الحوثيون من العاصمة صنعاء أواخر عام 2014.
- كثفت جماعة الحوثي هجمات الطائرات المسيرة والصاروخية على مدن سعودية العام الجاري.
- يُنظر للصراع في اليمن على نطاق واسع في المنطقة باعتباره حربا بالوكالة بين السعودية وإيران.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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